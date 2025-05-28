Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan Bandırmaspor'a destek

Bandırmaspor’un 60.kuruluş yıl dönümü kutlama yemeğine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bizler inanıyoruz. Bandırmaspor’a Süper Lig yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Teksüt Bandırmaspor’un 60.kuruluş yıl dönümü kutlama yemeğine katıldı. Bandırma Grand Asya Otel’de düzenlenen yemeğe Akın’ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Bandırmaspor Kulübü Onursal Başkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesirspor Başkanı Abdullah Bekki, Eski Beşiktaş Kulüp Başkanı İsmail Yücel, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve davetliler katıldı.

“TAKDİRE ŞAYAN MÜCADELE VERİYOR”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Trendyol 1.Lig Play-Off Finali’nde süper Lig mücadelesi verecek olan Teksüt Bandırmaspor’a, 29 Mayıs’ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı final maçında başarılar diledi. Bandırmaspor’un büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Akın, “Bandırmaspor’umua takdire şayan bir mücadele veriyor. Bu başarılarının Süper Lig’le taçlanacağına inanıyorum. Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla maçta yerimizi alacak, elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şehrimizin tüm takımlarının yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“BAŞARILI OLACAK”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırmaspor’un çok güzel bir hikaye yazdığını belirtirken şunları söyledi: “İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben de inanıyorum ki Bandırmaspor başarılı olacak” dedi.

“İNANAN BİR KİTLE VAR”

Bandırmaspor Kulübü Onursal Başkanı Onur Göçmez, verilen zorlu mücadelelerin sonunda çok önemli bir mesafe kat ettiklerini dile getirirken şöyle konuştu: “İnanırsak biz bunu başarırız. Buna inanan bir kitle var. Herkes kendi imkanlarıyla takımımıza destek veriyor. Bandırmaspor’u hep beraber Süper Lig’e götüreceğiz” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, “Şampiyonluk başarısını elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah perşembe günü oynayacağımız karşılaşma sonunda şampiyon olmayı arzu ediyoruz. Son yedi yılda çok önemli bir hikaye yazıldı. Var gücümüzle çalıştık. Bandırmaspor tarihinde en büyük başarıyı elde etmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.