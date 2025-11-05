Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan gönüllere dokunan iki açılış

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek geleceğe taşınan asırlık tarihi binada Fırıntaş Glütensiz Kafe - Marketin ikinci şubesi ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hem tarihe hem de yüreklere dokunan iki büyük hizmeti hayata geçirdi. Kentte yaşayan çölyak hastalarına umut olmaya devam eden Akın, Karesi’ye bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan asırlık tarihi binada hizmete açılan Fırıntaş Glütensiz Kafe - Marketin ikinci şubesi ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz, Yeniden Refah Partisi Balıkesir il Başkanı Fatih İnceboy, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, EMŞAV Genel Koordinatörü İletişim ve Koordinasyon Başkanı Ahmet İmrek, EMŞAV Balıkesir İl Başkanı Volkan Hedef, Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı Adem Yetkin, Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Vekili Murat Burçak, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

“BİNA ÖZGÜN KİMLİĞİYLE YENİDEN HAYAT BULDU”

Balıkesir’de Kuvayımilliye ruhuna yakışan bir dayanışma örneği gösterdiklerini ve hiç kimseyi ayırmadan herkesin yanında olduklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan binada Büyükşehir Belediyesinin titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları sayesinde özgün kimliğini koruyarak yeniden hayat bulduğunu söyledi. Binanın çok önemli iki hizmet alanına sahip olacağına vurgu yapan Akın, “Binamızın alt katında, Glütensiz Kafe- Market ile hemşehrilerimize hizmet vereceğiz. Balıkesir’imizde 1000’in üzerinde çölyak hastası var ve onlara umut olmak için çabalıyoruz. Yoğun ilgi ve ihtiyaç üzerine Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneğimizle tam bir istişare içerisinde Fırıntaş Glütensiz Kafe - Marketin ikinci şubesini hayata geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Glütensiz Kafe – Marketi önümüzdeki süreçte üç bölgemizde de hizmete sunacağız.”dedi.

DAYANIŞMA VURGUSU

EMŞAV’la şehitlerin aziz hatırasının yaşatılacağını ve kahraman ailelerine bir yuva olacağını söyleyen Akın, “Bu çalışma bizim için sadece bir restorasyon değil; aynı zamanda vefanın, dayanışmanın, tarihine ve insanına sahip çıkan Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’imizin sembolüdür. Bugünkü anlamlı buluşmamız, Balıkesir’imizin dayanışma ruhunu yansıtıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, hem tarihimizi korumayı hem bu toprakların kahraman evlatlarına vefamızı göstermeyi hem de bu memleketin insanlarıyla dayanışma içinde bulunmayı daima görev biliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu, milliyetçiliği gönlüne kazımış bir kardeşiniz, bu memlekette yöneticiliğin nasıl olduğunu tüm Türkiye’ye göstermek için gece gündüz çalışan bir kardeşiniz ve milli mücadeleyi başlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir askeri ve evladı olarak inanın bunu çok önemsiyorum.” diye konuştu.

“HER ZAMAN EMRİNİZDEYİZ, HİZMETİNİZDEYİZ”

Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gittiğim her yerde Kuvayımilliyeci olan Ahmet Efe’nin torunu olduğumu da söylüyorum. Söylememim nedeni de şu: Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, beraberliği için Kuvayımilliye ruhuyla herkesi kucaklayarak örnek olmak zorundayız. Nedeni de şu: İlk kurşun da son kurşun da burada atılmıştır ve Kuvayımilliye ateşi de Balıkesir’den yakılmıştır. Onun için bu ateşi yakanların evlatlarından bir tanesinin torunu olarak kendime bunu bir görev edindim ve bu şekilde de çalışmaya devam edeceğim. Yeniden bu yapının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu önemli açılış vesilesiyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum ve tüm gazilerimize de şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Varlığınızla bu şehrimize büyük bir değer ve büyük bir onur katıyorsunuz. Bizler bu memleketin yöneticileri olarak her zaman emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz ve Allah şahittir hizmetkarınızız!”