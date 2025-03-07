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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan köy ziyaretleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan köy ziyaretleri
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Her fırsatta halkın içinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Savaştepe’de iftarını açtıktan sonra köy ziyaretleri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösteriyle karşılanan Akın, yönetim anlayışlarında partizanlık olmadığına vurgu yaparken, "Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir." dedi.

Hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarıyla herkesin takdirini toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı ziyaretlerle halkın içerisinde olmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Savaştepe’de düzenlediği iftar programında orucunu açan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, iftar programının ardından köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Çalınmadık kapı, gidilmemiş köy bırakmayacakları ifade eden Akın, Savaştepe’ye bağlı Yeşilhisar, Karacalar ve Sarıbeyler köylerinde vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Yeşilhisar Köyü’nü ziyaret eden Akın, burada köy kahvehanesinde köy sakinlerini selamlayarak kendisine ikram edilen ev yapımı höşmerimi tattı. Köy ziyaretlerinde Başkan Akın’a Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, BBB Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun da eşlik etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan köylere çıkarma

Ayrım yok eşit hizmet var

Sarıbeyler Köyü’nde ise Akın, köyün girişinde meşaleler ile karşılandı. Başkan’ın ziyaretinden çok mutluluk duyduklarını söyleyen köy sakinleri, hayata geçirdiği projelerden dolayı da tebrik etti. Çocuklarla sohbet eden Akın, onlara top ve oyuncak hediye etti. Vatandaşlara On On’un kahve ve pastalarından ikram edildi. Köy sakinleriyle tek tek tokalaşan Akın, Ramazan ayını kutladı. Yönetim anlayışlarında asla partizanlığa yer olmadığını söyleyen Akın, "Kul hakkı yedirmiyorum; yedirmeyeceğim de. Her kesime eşit hizmet götürüyoruz. Bize güvenen hiç kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağız." dedi. Çocuklar, Başkan Akın’dan köyde spor yapabilecekleri futbol sahası ve spor merkezi talep etti.

Her fırsatta halkın içinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Savaştepe’de iftarını açtıktan sonra köy ziyaretleri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösteriyle karşılanan Akın, yönetim anlayışlarında partizanlık olmadığına vurgu yaparken, "Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir." dedi.

"Her şeyi planladık"

Karacalar Köyü’nde, vatandaşlarla çay içen Akın, onlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Akın, şunları söyledi: "Yavaş yavaş bütün sorunları çözüyor ve ihtiyaçları gideriyoruz. Yollar yapılmamış. Altyapı 60 yıllık. Şikâyet etme noktasında değil iş yapma konumundayız. Konuşmayıp işimize bakıyoruz. Ulaşım sorunu yaşayan köylerinde bu mağduriyetini gidereceğiz. Altı adet yeni nesil asfalt makinesi aldık. Her şeyi planladık. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir. Buna söz verdim. Sözümün de arkasındayım" şeklinde konuştu.

Her fırsatta halkın içinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Savaştepe’de iftarını açtıktan sonra köy ziyaretleri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösteriyle karşılanan Akın, yönetim anlayışlarında partizanlık olmadığına vurgu yaparken, "Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir." dedi.

 

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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