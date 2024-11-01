Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan ''Zeytin Enstitüsü'' müjdesi

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali ''Hasat İçin Yürüyüş'' etkinliğiyle başladı. ''Dünyanın en güzel zeytinleri Balıkesir’de yetişiyor'' diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, zeytincilik mirasını yaşatırken bunu festivallerle de zenginleştireceklerini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali başladı. 1-2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ‘Hasat İçin Yürüyüş’ etkinliğiyle start verdi. Etkinliğe eşi Arbil Akın ile katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İl ve ilçe protokolünün yanı sıra zeytin üreticileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte bando takımı eşliğinde Ayvalık sokaklarında yürüdü. İlçe sakinlerinin alkışları ve tezahüratları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na doğru gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dünyanın en güzel zeytinlerinin Balıkesir’de yetiştiğini ve 12 milyon zeytin ağacıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken bu zenginliği korumak için “Zeytin Enstitüsü” kurulacağını söyledi. Programın sonra ermesinin ardından Başkan Akın, kendisinin kullandığı traktörle Ayvalık yollarında gezerek halkı selamladı.

“SAHTECİLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Balıkesir’de 12 milyon zeytin ağacının büyük bir nimet olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Burada sizinle birlikte olmak benim için en büyük mutluluk. Bana göre dünyanın en güzel yerindesiniz. Mesut Başkanımızın yıllarca verdiği emekle, Ayvalık sevdasıyla bu memleket her geçen gün daha da güzelleşiyor. Ölmez ağacın gölgesindeyiz. Ölmez ağacın gölgesi; bereketiyle, kazancıyla, sevgisiyle ve kucaklamasıyla bütün Ayvalıklılar ile Balıkesirlileri kucaklıyor. Balıkesir’imizde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı var. 12 milyon zeytin ağacı Balıkesir’imiz için gerçekten büyük bir nimet. Bu özellikle tağşiş ve sahtecilikle ilgili hep beraber mücadele ediyoruz. İnsan sağlığına zararlı birçok konuyla maalesef vatandaşlarımız bir arada bırakılıyor ve biz de bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak kat-i ve net çalışmalar içerisindeyiz. Ayvalık’ın zeytinyağı, bölgemizin zeytinyağının eşsiz lezzeti, mineral değerleri ve sağlığını kimsenin hakkını hukukunu yedirmeden, zeytinyağımızı sömürmelerine de sahtekârlık yapmalarına da asla izin vermeyeceğiz. Onun için de birlikte çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

“250 BİN ZEYTİN AĞACIMIZI SUYLA BULUŞTURDUK”

Akın ayrıca, “Hasat şenliğindeyiz. Büyük emekler verildi. Şunu da söyleyeyim; ben öncelikle hayırlı, bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Emek veren başta annelerimiz, ablalarımıza, toprakla uğraşan çiftçilerimize de saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kolay iş değil. Yani zeytinin yetişmesi de hasadı da kolay değil. Bu emeğin de bizler farkındayız. Ben diliyorum çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alacaklar ve inşallah bol kazançlı bir hasat şenliği olacak. Bir gerçek var. O da iklim krizi. Şu anda dünyada da Türkiye’de de iklim kriziyle karşı karşıyayız ve bunun etkisini de hep birlikte yaşıyoruz. İklim krizinin gerçekliğini de bütün çıplaklığıyla görüyoruz, anlıyoruz. Asırlık ağaçlarımızın maalesef bazı noktalarda sulamalarında eksiklik oluyor. Biz bununla ilgili bir seferberlik başlattık. Balıkesir genelinde şu ana kadar sulamayla buluşamayan 250 bin zeytin ağacımızı suyla buluşturmuş olduk ve bunu da arttırarak devam edeceğiz. Bir konuda iddialı konuşmak istiyorum.” İfadelerini kullandı.

“ZEYTİN ENSTİTÜSÜ KURULACAK”

Dünyanın en güzel zeytinlerinin Balıkesir’de yetiştiğini söyleyen Akın “Bakın, bir konuda iddialı konuşmak istiyorum: Körfez başta olmak üzere Balıkesir’imiz dünyanın en güzel zeytinlerinin yetiştiği bir şehir. Bölgemizdeki 12 milyon zeytin ağacı da bunun en önemli göstergesidir. Zeytin ve zeytinyağı alanında ülke genelinde 6, Avrupa Birliği kapsamında ise bir coğrafi işaretimiz var. Ayvalık çeşidi zeytinimizin de arasında bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tescilli 3 ayrı çeşit tescillenmiş zeytinimiz var. Biz, bölgemizdeki zeytinlerimize ve zeytinciliğimize sahip çıkacağız. Bunun için daha önce, seçim zamanı da söylemiştim. Çok yakın zamanda Balıkesir’imizin zeytin enstitüsü kurulacak. Bununla ilgili bütün altyapı çalışmalarımız yapıldı. Bu şekilde uluslararası platformlarda üreticilerle tüketicilerimizi bir araya getireceğiz. Zeytincilikte hem verimi hem de yan ürünlerin kalitesini artıracağız. Zeytincilik mirasımızı yaşatırken bunu bölgemizin kadim kültürüne yakışır bir şekilde, bugün burada yaptığımız gibi festivallerle de zenginleştireceğiz.” dedi.

“FUARLAR VE FESTİVALLER ŞEHRİ OLACAĞIZ”

“Bölgemizin turizm kapasitesini arttırarak büyük bir fark yaratacağız” diyen Başkan Akın “Balıkesir’imiz fuarların ve festivallerin bolca olduğu bir kent olmak zorunda. Bunun için de çalışıyoruz. Balıkesir’imiz tüm 20 ilçesiyle, Ayvalık’ı ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en güzel festivalleri, dünyanın en güzel zeytinlerinin yetiştiği coğrafyada bu güzel festivali düzenleyen Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin’e, Kaymakamlığımıza ve odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de bol, bereketli bir hasat diliyorum. Bahtı, bereketi bol olsun. Ayvalıklı hemşehrilerime ve tüm Balıkesir aileme de zeytinyağı gibi sağlıklı ömürler diliyorum.” şeklinde konuştu.

“FESTİVALİMİZ KENTİMİZE BOLLUK VE BEREKET GETİRSİN”

Festivalde konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar “Sürdürülebilir ve kaliteli zeytinyağı üretiminde en önemli unsur üreticilere yeterince destek verilmesidir. Ayvalık Hasat Festivali, turizm açısından da büyük bir öneme sahiptir” dedi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Ayvalık’ımızın UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması için emin adımlarla yürüyoruz. Ayvalık zeytinyağının gerçek anlamda hak ettiği değeri elde etmesinin önünde taklit ve tağşiş en büyük engel.” ifadelerini kullandı. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman “Şüphesiz Ayvalık’ın en önemli değerlerinden biri de insanoğlu var olduğu sürece sağlığı, bolluğu simgesi olan zeytindir. Zeytinyağı iklim ve toprak yapısı nedeniyle kendine has bir aromaya sahip, dünyanın en kaliteli yağlarından birisi.” ifadelerini kullandı.