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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''2025 şehrimize mutluluk getirsin''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''2025 şehrimize mutluluk getirsin''
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamayla tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Balıkesir’de çağdaş, demokratik, halkın huzur ve refahını önceleyen çalışmalar ortaya koyan Akın, 2025’te de katılımcı belediyecilik anlayışıyla Balıkesir’i geleceğe taşımak için çalışacaklarını dile getirdi.

“Benim Ailem Balıkesir” diyerek göreve geldiği günden bu yana halkın huzur ve refahını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yayımladığı mesajla tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Akın, “Sevgili Balıkesir Ailem, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak sizlerle geçirdiğimiz dokuz aylık süreçte Balıkesir’imize dair çağdaş, demokratik, halkın huzur ve refahını önceleyen; altyapıda, kültürde, turizmde, tarımda güçlü ve öncü bir kent vizyonu ortaya koyduk” diyerek bu süreçte yapılan çalışmalara dikkat çekti.

“ÇAĞDAŞ STANDARTLARI ÖLÇÜT ALIYORUZ”

Balıkesir’de büyük bir değişim ve atılımın gerçekleştiğini söyleyen Başkan Akın, “Dönüşüm Kongresi ile başlayan, kentimizin ihtiyaç ve önceliklerini belirleyeceğimiz çalıştaylar düzenledik. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansını kurduk. Aynı zamanda yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayacağımız yıl olan 2025’te, içinde yaşadığımız çağdaş standartları ölçüt alıyoruz. Belediyecilik kavramının artık yol, su, çöp toplama gibi klasik hizmetlerden ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bir kentin altyapı konusunda güçlü olduğu kadar küresel iklim krizine dair politika ve uygulamalarda da güçlü olması gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENTİMİZİN İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERİNİ BELİRLİYORUZ”

Akla, mantığa ve bilime uygun çalışmalarla Balıkesir’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağını söyleyen Akın, “Önümüzdeki süreçte Balıkesir’i yönetirken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan biri de kentimizin bölgesel özellikleri olacak. Tarımda “Balıkesir Modeli”ni hayata geçirerek çiftçimizin omzundaki yükü hafifletiyoruz. Balıkesir’i öne çıkaran özellikleri belirleyecek ve kentimizi bu alanlarda daha da güçlendireceğiz. Geniş coğrafyamız dolayısıyla kentimizi bölgesel bazda ele alarak ihtiyaçlara uygun hizmetleri akla, mantığa ve bilime uygun çalışmalarla ortaya koyacağız” dedi.

“YENİ YIL TÜM HEMŞEHRİLERİME SAĞLIK, HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN”

Tüm vatandaşların kendini mutlu hissedebildiği, müreffeh ve güvenilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akın, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz halkımızı ciddi anlamda zorluyor. Biz de bu krizin etkilerini Balıkesirli vatandaşlarımıza hissettirmemek adına sosyal desteklerimizi artırdık. “Yakın Kart” ve “Kent Lokantası” gibi hizmetlerle halkımızın ihtiyaçlarına destek sağlarken yeni yılda da kent yoksulluğuyla mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Balıkesir’imizi katılımcı, demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetiyor, marka değerini yükseltip dünya ile rekabet edebilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında Kuvayı Milliye ruhuyla şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Bütün bu kararlılığımızla ben Balıkesirli hemşehrilerime yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk diyorum. Birlik, beraberlik, barış ve dayanışma içinde özgürce yaşayacağımız nice güzel günler temenni ederim. Zorlu geçen bir yılın ardından 2025, tüm milletimize ve güzel şehrimiz Balıkesir’imize mutluluklar getirsin. 2025 gelecek mutlu yılların ilki olsun. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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