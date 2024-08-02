Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, aralarında husumet bulunan aileleri barıştırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal Köseler Mahallesi’ni ziyaret etti. Ayağının uğuruyla giden Başkan Ahmet Akın, mahallede aralarında husumet bulunan iki aileyi, mahalle sakinlerinin isteğiyle bir araya getirerek barıştırdı. Barışmalarının şerefine köye çocuk parkı yapacağı müjdesini veren Başkan Akın, parkın adının ''Barış'' olacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Altıeylül ilçesi kırsal Köseler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek hatırlarını ve ihtiyaçlarını soran Başkan Ahmet Akın, vatandaşların her biriyle yakından ilgilendi. Başkan Ahmet Akın’ı güler yüz ve içtenlikle karşılayan mahalle sakinleri bir ricada bulunarak aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aileyi barıştırmasını istedi. Mahalle sakinlerini kırmayarak tarafların evlerini ziyaret eden Başkan Ahmet Akın, köy meydanında; Tacettin Akbulut ve Sinan Aktürk’ü bir araya getirerek herkesin önünde barıştırdı.

Köye çocuk parkı yapılacak

Köy halkının alkışları eşliğinde sarılarak barıştıkları için Başkan Ahmet Akın köye çocuk parkı yapma sözü verdi. Akın, iki ailenin barışması nedeniyle parkın ismini “Barış Parkı” koyacaklarını ifade etti. Başkan Ahmet Akın’a ziyarette; CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan, Genel Sekreter Naki Çetin ile daire başkanları eşlik etti.