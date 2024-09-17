Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan alanlarda sıcak asfalt çalışmalarıyla yolları; güvenli ve konforlu bir hale getireceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kepsut’un kırsal Recepköy Mahallesi’nde yapılan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek personele kolaylıklar diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Gönen’in kırsal Tütüncü Mahallesi’nde 5,4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yol ile Savaştepe ilçe merkezinde bulunan; İbrahim Efe Sokak, Meriç Sokak ve Atar Sokak’ta toplamda 880 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolun sıcak asfalt serimi devam ediyor. İlçelerin mağduriyetini ortadan kaldırarak rahat bir nefes aldıracak yollarda asfalt serim işlemleri çok kısa sürede tamamlanacak.

ÖNCELİK; EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN NOKTALAR

Vatandaşların uzun yıllardır yapılmasını beklediği Kepsut’un kırsal Recepköy Mahallesi’nde; 4,2 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yolda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek personele kolaylıklar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere güzel memleketimiz Balıkesir’in dört bir yanında ulaşım ağını güvenli ve konforlu bir hale getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Şehirlerin, medeniyet göstergelerinden bir tanesi de ulaşım ağının; düzenli, kullanışlı ve güvenli olmasıdır. Öncelikle en çok ihtiyaç duyulan ve mağduriyetin olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yapmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımıza hizmetlerimizi en güzel şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.