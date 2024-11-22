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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Ata sporumuzu yaşatmalıyız''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Ata sporumuzu yaşatmalıyız''
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Yağlı Güreş Birliği Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ata sporu güreşin yaşatılması gerektiğini belirtirken ''Ata sporumuz yağlı güreşlerimizin geliştirilerek yaşatılması, ancak ve ancak tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve dayanışma ile mümkün'' dedi.

Yağlı Güreş Birliği Kasım Ayı Meclis Toplantısı Onhann Thermal Resort Spa Hotel’de gerçekleştirildi.  Yağlı Güreş Birliği Başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Yağlı Güreş Birliği üyeleri katıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp onaylanmasıyla birlikte Antalya Korkuteli Belediyesi ve Manisa Gölmarmara Belediyesi, birliğe üye oldu. Yağlı Güreş Birliği Denetleme Kurulu’na ise Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Derince Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karnıaçık, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aydın Saldız ve Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Cuma Güzel seçildi. Toplantının sona ermesiyle Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

 “KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN’IN MEMLEKETİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yağlı Güreş Birliği Başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Birliği’nin kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarıyla, yağlı güreşe büyük katkılar sunduğunu söyledi. Asırlardır süregelen, milletin de ortak değeri olan yağlı güreşlerin sürdürülebilir olması için belediyelerin ve belediye başkanlarının çabalarıyla önemli adımlar atıldığını ifade eden Akın, “Bu katkılar dolayısıyla ata sporumuz olan yağlı güreşlerimizi yaşatıp geleceğe aktarma çabası içindeki herkese teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü bugün itibari ile 64 belediyenin üyesi olduğu Yağlı Güreş Birliğinin Başkanı olarak yapıyorum.  Ayrıca bu teşekkürü, “Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm.” diyerek, Ulu Önderimiz Atatürk’ün şerefli takdirlerini kazanan Cihan Şampiyonu Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet’in memleketi Balıkesir’in Belediye Başkanı sıfatıyla yapıyorum. O Kurtdereli Mehmet Pehlivan ki sarf ettiği bu sözler üzerine Gazi tarafından gönderilen çeki bankaya verip parasını almak yerine, Ulu Önderimizin imzasının bulunduğu bu belgeyi, bir şeref madalyası gibi saklamıştır.” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI

Yağlı Güreş Birliği ve belediyelerin, pehlivanları her anlamda desteklemek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Akın, “Çeşitli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşlerimizin geliştirilerek yaşatılması, ancak ve ancak tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birlikleri ve dayanışma ile mümkün. Bu doğrultuda yağlı güreşlerimizi yüceltmek, desteklemek ve gelecek nesillere aktarabilmek için burada bulunan, bulunamayan tüm paydaşların ve birliğimizin dayanışma içerisinde olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ortak milli değerimiz olan yağlı güreşlerimiz ile ilgili olarak üzerimize düşen ortak sorumluluklar ve atmamız gereken pek çok adım var. Bu kadim geleneğimizi yaşatmak, yağlı güreşlerimiz ile ilgili her türlü girişime destek olmak, geçmişimize olan vefamız ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.” şeklinde konuştu.

 YAVAŞ: “HEP BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ata sporu yağlı güreş için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Akın, yapılacak iş birlikleriyle yağlı güreşlerin daha da değer kazanacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise toplantıya görüntülü bağlandı.   Salondaki kalabalığa hitap eden Yavaş, “İnşallah el birliğiyle bize emanet edilen bu sporu gelecek kuşaklara gayet namuslu, edepli bir şekilde hep birlikte taşıyacağız. Emeklerinizden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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