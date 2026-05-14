Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Balıkesir’i doğa turizminin çekim merkezi yapacağız''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde düzenlenen 4. Artemea Doğa Sporları Festivali’ne katıldı. Balıkesir’i doğa turizminin çekim merkezi yapma hedefini vurgulayan Akın, "Geniş coğrafyası, zengin bitki örtüsü, tarihi, kültürü ve temiz doğasıyla Balıkesir’i doğa turizminde dünyanın çekim merkezi haline getireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 4. Artemea Doğa Sporları Festivali açılış törenine katıldı. Gönen’in Dereköy Mahallesi mesire alanında gerçekleşen törene Akın’ın yanı sıra Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Artemea Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mete Dinç, CHP Gönen İlçe Başkanı Kaan Aktay, Dereköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, sporcular, doğaseverler ve davetliler katıldı. Doğaseverler ve spor tutkunlarını bir araya getiren festivalde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen’in doğa sporları konusundaki potansiyeline dikkat çekerken böyle etkinliklerin bölgenin tanıtımına ve kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

“AYRI GAYRI YOK, HER ŞEY MEMLEKETİMİZ İÇİN”

İki denize kıyısı olan, yeşille mavinin buluştuğu Balıkesir’in dünyanın nadir şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, doğa sporlarının bölge turizmine katkı sağladığını belirtti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Artemea Doğa Sporları Festivali vesilesiyle doğa tutkunları ve sporcularla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Akın, “Artemea Yolu gibi kıymetli rotaların korunması ve tanıtılması bizim için önemli. Geniş coğrafyası, zengin bitki örtüsü, tarihi, kültürü ve temiz doğasıyla Balıkesir’i doğa turizminde dünyanın çekim merkezi haline getireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrı gayrı yok. Her şey memleketimizin yararı içindir. Göreve geldiğim ilk günden beri bu anlayışla çalışıyorum. Bunu da İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak söylüyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın, doğaseverlerimizin yanındayız.” diye konuştu.

PALAZ: "MUTLULUK DUYUYORUZ"

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Artemea Doğa Sporları Festivali’nin her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale geldiğini ve bu kapsamda Dereköy’ün doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye tanıtmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

Artemea Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mete Dinç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

