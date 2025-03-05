Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, binlerce kişiyle iftarda buluştu

Yardımlaşma ve dayanışmanın ayı Ramazan’ın manevi huzurunu tüm Balıkesir’de hissettiren ve ‘Ramazan’ı paylaş, kardeşliği çoğalt’ hedefiyle ilerleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey’de binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu. İftar sonrası müjdelerini sıralayan Akın, Dursunbey’e çok yakında Kent lokantası açacaklarını belirtirken kreş yapımına da başlayacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey ilçesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katımlıyla gerçekleşen programda, ezanın okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. Ramazan ayının Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’de huzur, sağlık ve yardımlaşma içerisinde geçmesi dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey halkı ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İftar sonrası konuşan Akın, “Balıkesir olarak Kuvayi Milliye’nin evlatlarıyız. Milli birliğe ve beraberliğe inanan ve bunun için mücadele eden Balıkesir’in evlatlarıyız. 20 ilçemizde kul hakkı yemeden ve yedirmeden Allah’ın izniyle çok çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde hem verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz hem de vatandaşlarımızın hayır dualarını alacağız” diye konuştu.

KENT LOKANTASI, KREŞ, SALON MÜJDESİ

Dursunbey’de en kısa sürede Kent Lokantası açacaklarını belirten Akın, yapılması planlanan kreş için yerin belirlendiğini ve çok hızlı bir şekilde yapımına başlanacağını duyurdu. Dursunbey Eski garaj alanının çok amaçlı salona dönüştürüleceğini aktaran Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Hem düğün salonu olacak. Hem de gençlerimizin bir araya gelebileceği yer olacak. Aynı zamanda içerisinde emekli kahvesi de olacak”

YEMEK TIRIYLA SICAK YEMEK

Ramazan ayında ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşları da yalnız bırakmayan Başkan Akın, yemek tırı ve aracıyla da ihtiyaç doğrultusunda belirlenen mahallelere de sıcak yemek ulaştırıyor. Dursunbey’de bir yandan iftar yemeği düzenlenirken Alparslan Türkeş Kent Meydanı’nda da 16.00-18.00 saatleri arasında da iftar için yemek dağıtıldı. Ramazan’da tek bir vatandaşın bile yatağa aç girmemesi için tüm imkanları seferber eden Başkan Akın’ın öncülüğünde her gün binlerce kişi aynı sofrada buluşuyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

İftarın ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Ramazan etkinlikleri düzenlendi. Yediden yetmişe herkesin katıldığı etkinliklerde çocuk etkinlikleri, Hacivat-Karagöz gösterileri ve tasavvuf müziği dinletileri ile vatandaşlarla Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşıldı. Vatandaşlar, Başkan Akın’a iftar programları ve Ramazan etkinlikleri için teşekkürlerini iletirken çocuklarının etkinliklerde çok eğlendiğini ifade etti.