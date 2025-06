Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Coğrafi işaretli ürün sayısı artacak''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık’ın eşsiz lezzetlerinin dünyaya tanıtıldığı “GastroFest Ayvalık” festivalinde yaptığı konuşmasında, Balıkesir’in coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Büyükşehir Belediyesi olarak yöresel ürünleri lezzet severler ile buluşturmak için yeni satış noktalarını hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Ayvalık’ın zengin mutfağını dünyaya tanıtacak olan “GastroFest Ayvalık” festivalinin açılışına katıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Akın ailesinin yanı sıra; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen, Ev Dışı Tüketim Derneği Başkanı Melih Şahinöz, şefler, gurmeler ve davetliler katıldı. “Ayvalık Mutfağı’nın Kalbine Yolculuk” temasıyla düzenlenen festivalde yüzlerce; meze, zeytin ürünleri, deniz ürünleri ve yöresel lezzetler gastronomi tutkunlarının beğenisine sunuldu.

“BU YOLA BAŞ KOYDUK”

Balıkesir’in ve Ayvalık’ın gastronomi alanında önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1133 mahallesi ile Balıkesir’in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Eşsiz coğrafi ve kültürel yapısıyla Balıkesir’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağını belirten Akın “Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük illerinden olan Balıkesir’imizi yönetmek için mücadele veriyoruz. Türkiye’ye örnek olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Maalesef yılladır Ayvalık’a, Körfez Bölgesi’ne yapılmayan yatırımları yapmaya baş koyduk. Sadece belediyeler olarak bizler değil 9 milletvekilimiz, Bakanlarımız ve tüm birimlerimizle birlikte yapacağız. Kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tek başına bunu yapmamız imkânsız. Birlik ve beraberlik içinde yapmamız şart.” diye konuştu.

AKIN ÇİFTİNDEN AYVALIK LEZZETLERİNE TAM NOT

Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve davetliler, festivalin açılış kurdelesini kesti. Başkan Akın ve eşi Arbil Akın, stantları tek tek gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi alırken Ayvalık’ın zengin mutfak kültürünü yakından deneyimledi.

“GASTROFEST TANITIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

“GastroFest Ayvalık” festivalinin açılış töreninin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen moderatörlüğünde gerçekleşen "Ege’nin Mutfak Diplomasisi: Yerelden Küresele Bir Gastronomi Dili" paneline katıldı. Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım projeleri hakkında bilgi veren Akın, planlamanın önemine dikkat çekti. Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle toprağa küsen çiftçiyi, toprakla barıştırmak için “Tarımda Balıkesir Modeli”ni hayata geçirdiklerini ifade eden Akın, bu model kapsamında çiftçiyi destekleyen önemli projelerin altına imza attıklarını söyledi. Her ilçenin kendine özgü zenginlerini duyurmak ve dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Akın “GastroFest Ayvalık sadece gastronomi festivali değil. Kültür festivali de. Burada aynı zamanda kültür transferi de oluyor. Biz de elimizdeki imkanlarla bütün belediyelerimizin emrindeyiz. Bu festival hem Balıkesir’imizin hem de Ayvalık’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

“KOOPERATİFLEŞMEYİ ÖNEMSİYORUZ”

Balıkesir’in yöresel ve eşsiz lezzetlerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Akın, bu konuda kooperatiflerin önemine dikkat çekti. Balıkesir’de 21 tane aktif faaliyet gösteren kadın kooperatifi olduğunun bilgisini veren Akın, eşi Arbil Akın’ın bu kooperatiflerle sürekli bir araya gelerek çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kooperatifleşmeyi önemsediklerini belirten Akın “Kooperatiflerin ürünlerini satın alıp satış ağları oluşturuyoruz. Yeni yerlerimizi de açmaya başladık. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri satın alıp onların ürünlerinin değerlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Kadın kooperatifleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

“SATIŞ AĞLARI OLUŞTURUYORUZ”

Balıkesir’in 50 peynir çeşidine sahip bir il olduğunu ifade eden Akın, bu ürünlerin satış noktalarının yetersiz olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak belediye binasının altında ilk satış noktasını açacaklarını duyuran Akın “Mağazalarımızı otobanlarda açmaya başladık. Mola On adıyla. On On kafelerimizin sayısı 25’e yükseldi. Oralarda da açtığımız stantlarda yöresel ürünlerimizin satışını da sağlıyoruz. Büyükşehirlerde de satış ağlarını oluşturuyoruz. Önce satış pazarını oluşturmak gerekiyor. Sürdürülebilir olması için üreticinin kazanması, onların mutlu olması çok önemli. Biz işin o tarafındayız. Ürünlerimizi tanıtarak diğer büyükşehirler ve yurtdışında satış ağlarını kuruyoruz.” dedi. Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek için bu yıl ilki düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Akın, ikincisini de yapılacağını söyledi. Akın, ayrıca Balıkesir’de coğrafi işaretleri ürün sayısını arttırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.