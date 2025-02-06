Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Deprem Bakanlığı kurulmalı''

Balıkesir’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremlere daha hazırlıklı olmak için ‘Deprem Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ikinci yıl dönümünde Zağnos Paşa Camii önünde depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve vatandaşlar katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar edilirken her il için tören alanına karanfil bırakıldı.

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Yaşanan depremlerde çok fazla canımızı kaybettik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını kurduk. Onun ardından çok hızlı şekilde taramalarımıza başladık. Deprem toplanma alanlarının da hazır hale gelmesi içinde çalışmalar başlattık. Şunu söylemem lazım. İnsan hayatı her şeyin üzerinde. Önce insan diyen anlayışın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Her insanın diğer insandan farkı olmadığı, yaşam hakkı olduğu ve her türlü afetlerde de dirençli şehirlerin olması gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Bu sadece yerel yönetimlerin yapacağı bir şey değil. Hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gereken bir konu” diye konuştu.

ADIMLAR HIZLI ATILMALI

Deprem Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini ifade eden Akın, “Çok geç kalmadan bu adımların hepsi teker teker atılmalı. El ele vererek gerekli adımlar hızla atılmalı. Depremlerin ardından acaba ne yapacağız diye düşünmek yerine öncesinden önlemlerimizi ulusal anlamda hep beraber almamız gerekiyor.”dedi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken yaralılara da acil şifalar diledi.

İNSANLARI DAYANIKSIZ BİNALAR ÖLDÜRÜYOR

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, insanları depremlerin değil depreme dayanıksız binaların ve zihniyetlerin öldürdüğünü belirterek, "Biz, doğru yöneticilerle ülkemize Japonya gibi 7, 8, 9 şiddetinde depremlerde etkilenmeyen, basit bir doğal hareketin afete dönüşmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz.”dedi.