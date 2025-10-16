Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın destekliyor kadın çiftçiler toprağın bereketini artırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde toprağa can veren kadın sera üreticilerine yüzde 75 hibeli 140 bin marul fidesi ve yüzde 100 hibeli 200 litre sıvı gübre desteği verdi. Destekler sayesinde üretim maliyetlerinin düştüğünü söyleyen kadın çiftçiler, “Ahmet Akın Başkanımız sayesinde toprağımızın bereketi arttı” dediler.

“Tarımda Balıkesir Modeli” sayesinde ürün çeşitliliğini artıran ve desteklerle üretim potansiyelini yükselten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadın sera üreticilerine yüzde 75 hibeli 140 bin marul fidesi ve yüzde 100 hibeli 200 litre sıvı gübre desteği verdi. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ve BBB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner sera üretimi yapan kadın çiftçilerle bir araya gelerek 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladılar.Seracılığı gelişmek ve üretimi desteklemek amacıyla verilen destekler sayesinde kaliteli ve verimli ürünler alınması hedefleniyor.

“TOPRAK, KADIN ÜRETİCİLERİMİZİN ELİNDE DEĞER BULUYOR”

Tarımın temel taşını oluşturan kadın üreticilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Türkiye’nin tarım merkezlerinden olan şehrimizde tarlada, bahçede emek veren hep kadınlar oluyor. Ablalarımız, annelerimiz toprağın bereketini artırmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelelerinde de biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Emekleriyle toprağa bereket katan, üretimin gücünü artıran kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

140 BİN MARUL FİDESİ VE 200 LİTRE SIVI GÜBRE DAĞITILDI

Balıkesir’de sera üretimi yapan kadın çiftçilerin sayısını artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde seracılığın artırılması amacıyla yapılması planlanan desteklerle ilgili de bilgilendirmeler yapıldı. Kadın üreticilerin daima yanında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın önderliğinde kadın çiftçilerimize destek veriyoruz. Sadece kadın çiftçilerimizle değil Kent Konseyi olarak Kadın Emeği Çarşıları kurarak kadınlarımızın ürettiklerini pazara getirmeleri ve ailelerine ekonomik olarak katkıda bulunmaları için alanlar sunuyoruz. Burada gurur duyduğum bir tablo da var. Kadın çiftçilerimiz kadar erkek çiftçilerimiz de bir arada bulunup tarımı güçlendirmek için birlik ve beraberlik içinde üretimin içinde yer alıyorlar. Ahmet Akın Başkanımızın selamlarını ileterek sizlerin gününüzü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Üretimde desteklerin önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, “Üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Önceliğimiz kırsalda, tarlada, serada alın teriyle emek veren üreticilerimizin hayat kalitesini artırmak, üretim verimliliğini yükseltmek ve en önemlisi de kadın üreticilerimizi desteklemektir. Marul fideleri ve sıvı gübre desteğimiz de bu çalışmamızın bir parçasıdır. Ahmet Akın Başkanımızın vizyonu ile sera üretimi yapan üreticilerimize destek oluyoruz. Küçük bir dokunuş gibi gözükebilir ama bu kadın üreticilerimizin elinde bir fırsata dönüşüyor.” dedi.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ HEP YANIMIZDA”

Balıkesir’de kadın çiftçilerin üretimin büyük bölümünde yer aldığını söyleyen kadın çiftçi Cevriye Arslan, “Bütün çiftçilerimizin, kadınlarımızın ve köyde emeği geçen tüm kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde böyle bir destek verdikleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ederim. Her zaman yanımızda. Köylünün arkasında durdukça köylü de her zaman gelişir, güzelleşir. Köylümüzün arkasında devletimiz durmadıkça köylümüz çiftçiliği bırakmak üzere ama dururlarsa her zaman köylü de yetiştirir. Çünkü biz üretmeyi seven bir milletiz.” şeklinde konuştu.

“AHMET AKIN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde verimlerinin arttığını, üretim maliyetlerinin düştüğünü belirten Melek Akbulut, “Bizi bugün de hatırladığınız için çok teşekkür ederiz. Her zaman zaten işimizin başındayız. Buradan ekmek kazanıyoruz. Fide, mazot ve gübre çok pahalı. Kazancımız yarı yarıya düşüyor. Kendimiz yetiştiriyor, kendimiz pazarlarda satıyoruz. Bu destekler bizim için avantaj. Ahmet Akın Başkan’ımıza genç kadın çiftçiler olarak çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Program sonunda kadın çiftçiler serada marul ekimi gerçekleştirdiler.