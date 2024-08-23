Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Edremit'in su sorunu için düğmeye bastı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Körfezi’nin arıtma sorunuyla ilgili çözüm için düğmeye bastı, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Körfez Siteler Birliği dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 250 site yöneticisinin talep ve önerilerini dinleyen Erdoğan Öztürk, çözüm üretmek için geldiklerini söyleyerek projeler hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla kent genelindeki su ve altyapı sorununun çözülmesine yönelik çalışmaları hızlandıran Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk; Edremit’te, Körfez Siteler Birliği öncülüğünde yaklaşık 250 site yöneticisiyle buluştu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın da yer aldığı toplantıya; BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Sertan Tezcan, Projeler Dairesi Başkanı Erhan Mustafa Sarıkaya ve site yöneticileri de katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda site yöneticileri, yıllardan bu yana kronikleşmiş hale gelen altyapı sorunuyla ilgili taleplerini dile getirdiler. Öncelikle Zeytinli’de yaşanan altyapı sorunu için düğmeye bastıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yetersiz kalan mevcut arıtmanın büyütülmesi için sahada yaptıkları fizibilite çalışmasıyla ilgili de bilgi verdi. Sorunlara kalıcı çözümler üreterek ilerlemek istediklerini söyleyen Öztürk, site yöneticilerinin duyarlılıklarından dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.

“EDREMİT KÖRFEZİ, MARMARA DENİZİ GİBİ OLMASIN”

Pandemi döneminden bu yana Körfez bölgesinde yoğun bir nüfus artışı gözlemlendiğini söyleyen Körfez Siteler Derneği Başkanı İsmail Çınar “Bu durum sorunlarımıza kısa sürede müdahale edilmezse giderek büyüyeceğini göstermektedir. Biz peki ne istiyoruz? Altyapısı olmayan 7 mahalleye kanalizasyon ve beraberinde su şebekesi, bölgedeki yaz nüfusunun ihtiyacını karşılayacak ileri biyolojik arıtma sistemi, Edremit Körfezi’nin, Marmara Denizi olmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını talep ediyoruz. Biz, buranın genel sorunlarını Sayın Genel Müdürümüze bir dosya halinde vereceğiz. Edremit Körfezi’nin tek kurtuluşunun İleri Biyolojik Arıtma olduğunun bilincindeyiz. Neyi devraldığınızı biliyoruz. Bizim bu sorunlarımıza ilgi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelip bizi dinlediğiniz için ilginize çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

ARITMA TESİSİ PROJELERİ HAZIR

Altınoluk Doğu ve Güre Arıtma Tesisi Ön Proje ve Kanalizasyon Şebeke projeleri hazırlanma işinin kanalizasyon şebekeleri projelerinin hazırlandığını söyleyen Planlama Yatırım Dairesi Başkanı Sertan Tezcan “Arıtma tesisi projeleri nihayete erdi. Yer ile ilgili mülkiyet çalışmaları tamamlandı. Şu an tek konu finans. Finansla ilgili de İller Bankası’ndan gerekli taleplerimizi yaptık. Finans aşaması tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde ihale sürecine girilecek. Bununla ilgili başka bir engelimiz yok.” dedi.

KANALİZASYON ŞEBEKE PROJELERİ TAMAMLANDI

Kanalizasyon şebeke projeleri ve terfi merkezi projelerinin de hazır olduğunu belirten Sertan Tezcan “Arıtma tesisi projelerimiz de uygulamaya geçilebilecek pozisyonda. Finans aşaması çözüldükten sonra bununla ilgili gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak. Dışarda halk girişinde görsellerimiz var. Sorduğunuz sorulardan bir tanesi de ileri biyolojik arıtmaydı. Zaten atık su çıkış kriterlerini sağlayabilmemiz için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması gerekiyor, burası denize sıfır olan bir ilçemiz. Deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla çıkış kriterleri sağlanabilmesi için ileri biyolojik arıtma tesisi olmazsa olmazlardan.” şeklinde konuştu.

“YAMALI BOHÇAYA DÖNEN BİR ALTYAPIMIZ VAR”

“Kendimi bildim bileli su yapılarıyla ilgili bir şeyler katmaya çalışıyorum hayata. İnşallah Balıkesir’de de faydalı işler yapacağız.” diyerek sözlerine başlayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Geldim geleli şehrin röntgenini çekmeye çalıştım. Planlamalara baktım. Nispeten biliyorum buranın sorunlarını, biraz da antrenmanlıyım. Çünkü sorunlar her şehirde ortak. Önemli olan niyet etmek, şu kadar sürede bu işi yapacağım diyebilmek ve o duygularla çalışmak. Ben de bu anlamda bu şehre faydalı olacağımı düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Yıllardır bakıyorsunuz bu şehirde yaşanan sorunlar hep aynı, bir yamalı bohçaya dönen bir altyapımız var. Günün gereksinimlerini karşılamadığı halde halen işletilmeye çalışılan ya da hiç olmayan arıtma tesisleri var. Mesela ileri biyolojik arıtma dediğiniz zaman benim hoşuma gitti. Çözüm üretmek için buradayız.” dedi.

“YERE KARAR VERİP, HEMEN BAŞLAYACAĞIZ”

Altınoluk Güre Arıtma Tesisi ile beraber Zeytinli Arıtmasının da bir diğer kanayan yara olduğunu vurgulayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Tesislerimizi inceliyoruz. Günün gereksinimlerine cevap vermekten oldukça uzakta bir arıtmamız var burada. İki ayrı hattan gelen deşarj var. İki ayrı noktadan geliyor. Ve genişleme ünitesi henüz yapılmamış bir yer. Proje grubumuz çalışıyor. Öncelikle şuna karar vermeye çalışıyoruz. Günümüz nüfusunun ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir genişleme ünitesini oraya mı yapmak uygun yoksa karşıda, tarıma uygun organizenin olduğu yerde belediyemize ait bir yer var. Oraya mı uygun diye. Mevcut tesislerin durumu ne olacak? Çünkü belki betonarmesine bakacağız, belki özelliğini yitirmek üzere olan mevcut arıtma tesisleri var, havuzları var orada. Bunlarla ilgili çok detay var. Bu detaylarla ilgili projeci grubu çalışıyor, kısa zamanda bitecek. Onun bize tavsiye edeceği yerle ilgili başkanımızla tekrar bir araya geleceğiz. Ekipler, karşılıklı konuşacak. Yere karar verip, hemen başlayacağız. Çünkü kredi onayımız var. Bu iş artık kangren olmuş.” ifadelerini kullandı.

“YILLARCA İHMAL EDİLDİK”

Yıllardır özledikleri bir toplantıya katıldıklarını belirten site yöneticisi Sunay Çavdar “Çünkü biz yıllarca ihmal edildik. Görevliler ve özellikle belediye ile hiç buluşamadık. Bu yüzden çok mutlu olduk. İnşallah, beklediğimiz sonuçları alırız. En azından kendimizi anlattık, sorunlarımızı anlattık. Çok yetkili bir kişiyi karşımızda bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanıyorum sorunlar yerinde çözülecektir diye düşünüyorum.” dedi.

“AHMET AKIN BİZİM İÇİN ŞANS”

Olumlu bir toplantıya katıldıklarını söyleyen Körfez Siteler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Kaya “Biz, site sakinlerinin sorduğu bütün sorulara içtenlikle cevaplar verildi. Kısa süre içerisinde birçok şey beklemek haksızlık olur. Dolayısıyla iyi bir toplantı oldu kısacası. Ahmet Akın’ı seviyoruz. Geçmişte milletvekiliydi. Mecliste çalışkan, konuşan bir milletvekilimizdi. Dolayısıyla Büyükşehir’e belediye başkanı olması bizim için bir şans.” dedi.