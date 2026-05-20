Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, gençlerle birlikte 19 Mayıs Ruhunu Deniz Altına Taşıdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle birlikte Gömeç Dalış Köyü’nde dalış yaptı. Akın, denizin maviliklerinde açtığı Türk bayrağıyla 19 Mayıs ruhunu su altına taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gömeç Dalış Köyü’nde düzenlediği programa katıldı. Sahip olduğu modern altyapısı ve geniş yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük dalış merkezi olma unvanına sahip Gömeç Dalış Köyü’nde Balıkesir Üniversitesi Dalış Topluluğu üyesi gençlerle birlikte dalış gerçekleştirdi. Akın, “Geniş yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük dalış köyünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerimizle birlikte su altına dalış gerçekleştirdik. 19 Mayıs’ın ruhunu denizin altında Türk bayrağımızla taçlandırdık. Biz, her zaman gençlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için Balıkesir’imizde gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi yönetirken onların her zaman görüşlerini alıyoruz. Birlikte omuz omuza her zaman ve her yerde yan yana yürümeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“DALIŞ KÖYÜMÜZE HERKESİ BEKLİYORUZ”

Gömeç Dalış Köyü'nün hem bölge turizmi hem de spor dünyası için büyük bir kazanım olduğunu belirten Akın, tüm deniz tutkunlarını bu merkezi ziyaret etmeye davet etti. Mavi bayraklı plajıyla ve eşsiz doğasıyla herkes tarafından büyük beğeni toplayan dalış köyünde aynı zamanda özel gereksinimli bireyler için de özel dalış eğitimleri veriliyor. Dalış köyünde her seviyede dalış eğitimi verildiğinin bilgisini veren Akın, “Türkiye’nin en büyük dalış merkezi olma unvanına sahip Gömeç Dalış Köyü’nde vatandaşlarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dalış severlerimizi bu merkezimize bekliyoruz.” dedi. Eşsiz güzellikleriyle, doğasıyla ve kültürüyle fark yaratan Balıkesir’deki bu etkinlik vatandaşların da takdirini topladı.