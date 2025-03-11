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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Havranlılarla iftar sofrasında buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Havranlılarla iftar sofrasında buluştu
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Büyükşehir Belediyesi’nin Havran’da düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’de ötekileştiren değil herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını hâkim kıldıklarını belirtirken Kuvayi Milliye’nin başşehrine de bunun yakıştığını söyledi.

 “Ramazan’da kimse yatağa aç girmeyecek” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, birlik ve beraberliğin ayı Ramazan’da da halkın yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’ye örnek olacak bir Ramazan programıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği iftar programları sürüyor. Havran Pazar alanındaki iftar programı yoğun katılımla gerçekleşirken programa; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve vatandaşlar katıldı. “Milli birliğin, milli birliğin sembolü olan Balıkesir’de, bize yakışanı yapmak için bütün şartlarımızı zorladık” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan boyunca binlerce vatandaşı Büyükşehir’in iftar sofralarında buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Havran’da düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’de ötekileştiren değil herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını hâkim kıldıklarını belirtirken Kuvayi Milliye’nin başşehrine de bunun yakıştığını söyledi.

HAVRAN İÇİN ELE ELE

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında vatandaşlara hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Biz, büyük aileyiz. Bu ailede ayrımcılık ve ayrıştırma yok. Sadece birlik ve beraberlik var” dedi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’a da ortak çalışmalardaki iş birliğinden dolayı da teşekkür eden Akın, “Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi olarak omuz omuza vererek Havran’ımızı daha ileriye götürmek için elimizden tüm gayreti göstereceğiz. Birlikte çalışacağız” dedi.

“ÖTEKİLEŞTİREN DEĞİL KUCAKLAYAN YÖNETİM VAR”

Balıkesir’in Kuvayi Milliye şehri olduğunu ifade eden Akın, kimse ötekileştirmediklerini söyledi. Tüm Balıkesir’i kucaklayan bir yönetim anlayışını kentte hâkim kıldıklarını söyleyen Akın, Ramazan’ın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamına değindi. İftar sofralarıyla birlik ve beraberliği güçlendirdiklerine vurgu yapan Akın, “İlçelerimizde iftar sofralarında hemşerilerimizle buluşuyoruz. Sahurda farklı meslek dallarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Balıkesir’de biz bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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