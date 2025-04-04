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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, İspanya'da Türkiye'yi temsil etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, İspanya'da Türkiye'yi temsil etti
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen ''Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu''nda Balıkesir’i ve Türkiye’yi temsil etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) 1-4 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla kentinde “Kalkınmanın Lokomotifleri: Yerel ve Bölgesel Yönetimler” temasıyla toplandı. Bu yıl altıncısı düzenlenen “Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu” kapsamında toplantılara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kapasite geliştirme ve finansman yerelleştirilmesine yönelik “Yerel Ortak Sorumluluk” oturumuna katıldı. İyi derecede İspanyolca bilen Akın, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mevkidaşları ve bürokratlarla ortak çalışmalar için istişarelerde bulundu. Yerel ve bölgesel yönetimlerin gelişmesine katkı sunmak amacıyla dört gün süren programda; sosyal kalkınma ve sinerji oluşturmak amacıyla yerel ekonomik kalkınmanın finansmanı, yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, ekoturizm ve markalaşma ve politika diyaloğu ele alındı.

“ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı görevini sürdürdüğüm UCLG’nin (United Cities and Local Governments) bu yıl altıncısını düzenlediği ‘Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu’ kapsamında İspanya’daydım. Kapasite geliştirme ve finansman yerelleştirilmesine yönelik ‘Yerel Ortak Sorumluluk’ oturumunda gerek Balıkesir’imizi gerekse ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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