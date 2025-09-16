Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Kimsesizlerin kimsesi olacağız''

Kimsesizlerin kimsesi olmak için çabaladıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, siyaset anlayışında asla ayrımcılığın yer almadığını belirterek, “En kolayı ayrıştırmaktır. Ayrıştırma değil, birleştirme hedefinde olan bir kardeşiniz şu an Büyükşehir Belediye Başkanınızdır. Ve hiç merak etmeyin çiftçilerin, gençlerin, kadınların, özel gereksinimli bireylerin, emeklilerin, öğrencilerimizin, kısacası tüm Balıkesir’imizin emrindeyim.” dedi.

Tarımın başkenti Balıkesir’de çiftçilere destekler aralıksız sürüyor. Tarımda Balıkesir modeliyle tarım arazilerinin işlenmesini ve çiftçinin alın terinin karşılığını almasını sağlayan destek programlarını hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin elini güçlendirmek için 16 ziraat odasına toplam 200 adet salça makinesi dağıttı. “Çiftçi Destek Programı” kapsamında, üreticilerin iş gücünü hafifletmek ve kaliteli ürünü daha kolay üretebilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Salça Dağıtım Töreni”ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayaalp, Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, daire başkanları, ilçe ziraat odaları başkanları, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

200 ADET SALÇA MAKİNESİ DAĞITILDI

Çiftçinin alın terinin karşılığını almasının önemli olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarımsal girdi maliyetlerindeki yüksek artışlara karşı Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Her zaman üreticilerin yanında olmaya söz verdiğini ve sözünü tuttuğunu dile getiren Akın, üreticilerin ortaya çıkardığı ürünün katma değeri yüksek hale gelmesini desteklemek için salça makinesi desteklerinin belirli periyotlarla süreceğini belirtti. Çiftçinin elinde mahsulünün kalmaması için Balıkesir’de büyük bir emek harcadıklarını ifade eden Akın, “Büyükşehir Belediyemiz olarak 20 ilçemizde, 16 ziraat odamız üzerinden 200 adet salça makinesini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ziraat odalarımıza salça makinelerimizi teslim edeceğiz ve onlar da mahalle muhtarlarımıza teslim edecek. İhtiyacı olan mahallelerimiz, bunları temin ederek kullanacak.” diye konuştu.

“TARIMDA PLANLAMA YAPMADAN KALKINMAYI BAŞARAMAZSINIZ”

Türkiye’nin yıllık 13 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesiyle dünyanın en önemli domates üreticileri arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Akın, “Balıkesir’imizin, bu üretimde çok özel bir yeri vardır. Tarımda planlama yapmadan kalkınmayı başaramazsınız. Üretim planlanmalı. Bu planlamalar da bilimin ışığında yapılmalı. Geçtiğimiz yıl üretilen domates, üreticimizin elinde kaldı. Bu nedenle planlı üretim önemli. Biz de bu doğrultuda “Tarımda Balıkesir Modeli”ni hayata geçirdik. Bu model ile Balıkesir’imizin her noktasında yetişen ürünlerin değerlendirilmesini destekliyoruz. Üretemeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Köylerimizi gezdiğimizde çoğunun boş olduğunu görüyorum. Milletin efendisi olan köylümüz, zengin toprakların fakir işçisi olmasın. Çiftçiler, toprağını terk ediyor. Yeni nesil, bu işi yapmak istemiyor. Amacım, benim hemşehrilerim zengin toprakların zengin çiftçileri olsun.” şeklinde konuştu.

“DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal desteklerin süreceğini belirten Akın, “Ryegrass (süt otu) tohumu desteği ve 5’li karışımda talepler toplandı. Yakında dağıtacağız. Balıkesir’ de seracılığı yaygınlaştırmak için de hedeflerimiz var. Bu yıl sera üreticilerimize, marul fidesi destek programını devreye alıyoruz. Bu sayede üretim kapasitesi artacak, hem bölgesel hem de ulusal pazarda Balıkesir marulunun bilinirliği yükselecek. Marul fidesi yanında sıvı gübre desteğimiz de olacak. Bu sayede güvenilir ürün elde etmenize ve üretim girdi maliyetinizi düşürmenize yardımcı olacağız. Seracılık, bizim önümüzdeki yıllarda da destekleyeceğimiz ve Balıkesir tarımında önem kazanacak tarım faaliyetimiz olacaktır.” dedi.

“ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM: EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİM”

Burhaniye’den sonra başka bir bölgede ikinci BAÇEM açmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Akın, tarım sektöründe kadınların daha çok çalıştığını söyledi. Çoğunun sosyal güvencesi olmadığını belirten Akın, “Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Ondan aldığımız güç ve emanetle kimsesizlerin kimsesi olmak için mücadele veren bir kardeşiniz var. O da size en yakın Ahmet Akın! Siyaset anlayışımda ayrımcılık asla yok. Bunu başarmak zordur. Hiçbir partizanlık yapmadan, kimseyi ayırmadan, sadece amacı hizmet ve memleket olan bir kardeşinizim. En kolayı kendinden olanlarla devam etmek, kendinden olmayanlara güle güle demektir. Şeref sözü veriyorum. Böyle yapmayacağım. Herkese eşit hizmet götürmek için ant içtim. Neye mal olursa olsun Balıkesir’imizin 1133 mahallesine eşit hizmet götürüyorum ve götürmeye de devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“YOKLUK ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLARLA İŞİM OLMAZ”

Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Akın, “Devletin bütün kurumlarıyla birlik içerisinde olmaya ihtiyacı var. En kolayı ayrıştırmaktır. Ayrıştırma değil, birleştirme hedefinde olan bir kardeşiniz şu an Büyükşehir Belediye Başkanınızdır. Ve hiç merak etmeyin çiftçilerin, gençlerin, kadınların, özel gereksinimli bireylerin, emeklilerin, öğrencilerimizin, kısacası tüm Balıkesir’imizin emrindeyim. 1,5 yıldır görevdeyiz. Her bölgede ayrı ayrı açılışlar yapıyor, temeller atıyor ve destekler sağlıyoruz. Yardımlarımızı sağ elin verdiğini sol elimiz görmeden yapıyoruz. Okul sezonu açıldı. Öğrencilerimize beslenme desteği sağlıyoruz. Bunu hiç reklam yapmadan insan onurunu zedelemeden yapıyoruz. İnsanların yoksulluğu üzerinden siyaset yapanlarla işim olmaz. Yoksulluğu kendi memleketinde yok etmek için çalışan bir kardeşiniz var.” ifadelerini kullandı.

“BALIKESİR, TÜRKİYE’Yİ DOYURAN BİR ŞEHİR”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir’de bir toplumsal dayanışma duygusu olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Tarımsal verimin artması, köylünün gelirinin artması için çaba gösteren bir Belediye Başkanımız var. Balıkesir, Türkiye’yi doyuran bir şehir. Büyükşehir projeleriyle kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerimize destek veriliyor. Bir taraftan üretimin gerçekleştirilmesine, diğer taraftan ihtiyaçların karşılanmasına ve pazarlanmasına yönelik destekler sağlıyor. Yoklukların ardına sığınmadan ve mazeret üretmeden çalışan başkanlarımız var.” dedi.