Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, kırsal mahallelere verdiği sözü tuttu

Kırsal mahalle ziyaretlerinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Halalca, Ovaköy ve Aslıhantepeciklilere verdiği sözü tuttu. Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 8 kilometrelik arazi yolunda altyapı ve yol kaplama çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Bu kapsamda; Kepsut ve Bigadiç ilçeleriyle Ovaköy ve Aslıhantepecik kırsal mahallelerini birbirine bağlayan Altıeylül ilçesi kırsal Halalca Mahallesi arazi yolunda, altyapı ve yol kaplama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 kilometrelik yolda bölge halkına güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacak. Öncelikle doldurma ve düzleme işlemlerini yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun dayanıklı ve uzun ömürlü olması için çalışmalarını aralıksız olarak özenle gerçekleştiriyor.

BÖLGE HALKI MEMNUN

Halalca’nın konum itibariyle birçok köyü hatta Kepsut ve Bigadiç ilçelerini birbirine bağlayan, araç trafiği yoğun bir köy olduğunu dile getiren kırsal Halalca Mahallesi Muhtarı Harun Bozbay “Köy ziyaretlerinde Ahmet Başkanımızla konuyu istişare ettik. Araç yoğunluğunu minimize etme amacıyla böyle bir alternatif yol düşüncemizi çok yerinde buldu ve bu çalışmalar başladı.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Sadettin Başoğlu, geçmişte alamadıkları hizmetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yoldan daha önce traktörlerin zor geçtiğini söyleyen Vacip Turan, Başkan Ahmet Akın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.