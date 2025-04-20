  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, kırsal mahallelere verdiği sözü tuttu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, kırsal mahallelere verdiği sözü tuttu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, kırsal mahallelere verdiği sözü tuttu
Güncelleme:

Kırsal mahalle ziyaretlerinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Halalca, Ovaköy ve Aslıhantepeciklilere verdiği sözü tuttu. Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 8 kilometrelik arazi yolunda altyapı ve yol kaplama çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Bu kapsamda; Kepsut ve Bigadiç ilçeleriyle Ovaköy ve Aslıhantepecik kırsal mahallelerini birbirine bağlayan Altıeylül ilçesi kırsal Halalca Mahallesi arazi yolunda, altyapı ve yol kaplama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 kilometrelik yolda bölge halkına güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacak. Öncelikle doldurma ve düzleme işlemlerini yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun dayanıklı ve uzun ömürlü olması için çalışmalarını aralıksız olarak özenle gerçekleştiriyor.

BÖLGE HALKI MEMNUN

Halalca’nın konum itibariyle birçok köyü hatta Kepsut ve Bigadiç ilçelerini birbirine bağlayan, araç trafiği yoğun bir köy olduğunu dile getiren kırsal Halalca Mahallesi Muhtarı Harun Bozbay “Köy ziyaretlerinde Ahmet Başkanımızla konuyu istişare ettik. Araç yoğunluğunu minimize etme amacıyla böyle bir alternatif yol düşüncemizi çok yerinde buldu ve bu çalışmalar başladı.” ifadelerine yer verdi. 

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Sadettin Başoğlu, geçmişte alamadıkları hizmetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yoldan daha önce traktörlerin zor geçtiğini söyleyen Vacip Turan, Başkan Ahmet Akın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü Bakan Yerlikaya el konulan sürücü belgesi sayısını açıkladı Bakan Yerlikaya el konulan sürücü belgesi sayısını açıkladı Minguzzi ailesini konuk edecekti: Candaş Tolga Işık'a tehdit yağıyor! Minguzzi ailesini konuk edecekti: Candaş Tolga Işık'a tehdit yağıyor! Bülent Arınç'tan dikkat çeken İmamoğlu yorumu Bülent Arınç'tan dikkat çeken İmamoğlu yorumu Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya coşkusu Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler Halı sahada bir ölüm daha! Kahreden görüntüler ORC'den yeni genel seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? ORC'den yeni genel seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı WhatsApp'a üçüncü mavi tik geliyor! Bakın ne işe yarıyor WhatsApp'a üçüncü mavi tik geliyor! Bakın ne işe yarıyor 50 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 50 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu El frenini çekmeden araçtan inence olanlar oldu Burası Teksas değil, İstanbul: ATM'de onu gören polisi aradı Burası Teksas değil, İstanbul: ATM'de onu gören polisi aradı 2024'te en çok artan suç türleri belli oldu 2024'te en çok artan suç türleri belli oldu Türkiye'nin gururu AKSUNGUR milli motorla zirveye uçtu Türkiye'nin gururu AKSUNGUR milli motorla zirveye uçtu Uzman isim açıkladı: Gram altında yıl sonu tahminleri uçtu Uzman isim açıkladı: Gram altında yıl sonu tahminleri uçtu 4 katlı 25 odalı... Sırlarla dolu ''İn delikleri'' ziyaretçilerini bekliyor 4 katlı 25 odalı... Sırlarla dolu ''İn delikleri'' ziyaretçilerini bekliyor TFF üyesi deplasmana gitti, sinkaflı paylaşımı olay yarattı TFF üyesi deplasmana gitti, sinkaflı paylaşımı olay yarattı Rasim Ozan Kütahyalı fenomen programa veda etti Rasim Ozan Kütahyalı fenomen programa veda etti Annesinin kucağında sigara içen çocuk kamerada Annesinin kucağında sigara içen çocuk kamerada 30 yıldır nisan yağmurunu depolayıp şifa niyetine içiyor 30 yıldır nisan yağmurunu depolayıp şifa niyetine içiyor