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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Marmara Adası, kültür ve sanatla anılacak''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Marmara Adası, kültür ve sanatla anılacak''
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''Limanımız Edebiyat'' sloganıyla düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Günleri’ne katılan Başkan Ahmet Akın, ada halkıyla kucaklaştı. Marmara Adası’nı kültür ve sanatla anılacak bir yer haline getireceklerini vurgulayan Başkan Akın, organizasyonu düzenleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’e teşekkürlerini iletti.

Balıkesir’i; kültür ve sanatla anılan bir şehir haline getirmek için ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, düzenlenen etkinliklere tam destek vermeye devam ediyor. Marmara Adalar Belediyesi organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 3. Marmara Adası Edebiyat Günleri’ne katılan Başkan Ahmet Akın, 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler ve söyleşilerde ada halkıyla bir araya geldi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ EDEBİYATÇILAR KATILDI

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in ev sahipliği yaptığı Marmara Adası Edebiyat Günleri kapsamında başta; Zülfü Livaneli olmak üzere; Alp Gökalp, Başar Başarır, Deniz yüce Başarır, Feride Çiçekoğlu, Gül İrepekoğlu, Göknil Özkök, Kemal Varol, Murat Gülsoy, Şebnem İşigüzel, Yavuz Ekinci, Ada Enön, Emin Nedret İşli, Hafize Okan, İsmail Mersin, Metin Belgin ve Ozan Sezener gibi birbirinden değerli yazarlar, şairler ve edebiyatçılar söyleşi ve imza günleri gerçekleştirdi.

“MARMARA ADASI’NA GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLECEK”

Marmara Adası’nın; kültür ve sanatla anılması anlamında çok büyük katkıları olan Edebiyat Günleri’nin açılışında konuşan Başkan Ahmet Akın, bu güzel organizasyondan dolayı Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’e teşekkür ederek “Belediye Başkanım Aydın kardeşimle birlikte hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi kucaklayarak birlik ve beraberlik için Balıkesir, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır söz veriyorum. Burayı kültür ve sanat adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ada halkımızın sıcak karşılaması ve güler yüzü bizleri çok memnun etti. 5 yıl boyunca Marmara Adası’na gerekli özeni göstereceğiz. Ada halkımız, her şeyin en güzelini hak ediyor.” diye konuştu.

ADANIN DÖRT BİR YANINDA HALKLA KUCAKLAŞTI

Edebiyat Günleri’nin yanı sıra; esnaf, vatandaş ve kurum ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Ahmet Akın, adanın dört bir yanında adım atmadık yer bırakmayarak halkla kucaklaştı. Marmara Adası’nın ardından; Avşa ve Ekinlik Adaları’nda da vatandaşları ziyaret eden Başkan Ahmet Akın, her gittiği yerde güler yüz ve samimiyetle karşılandı. Başkan Ahmet Akın’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren adalılar, istek ve taleplerini ilettiler. 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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