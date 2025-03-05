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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın öğrenci evinde sahur yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın öğrenci evinde sahur yaptı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, öğrencilerle buluştuğu sahurda, öğrencilerin yurt talebiyle ilgili olarak çok yakın zamanda bu mağduriyetin giderileceğini söyledi. Akın ayrıca yeni alınan otobüslerle şehir merkezi-kampüs hattında yaşanan yoğunluğun da çözüme kavuşacağını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Üzeyir Acaroğlu ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son sınıf öğrencisi Buğra Yılmaz’ın öğrenci evine misafir oldu.  Öğrencilerle,  samimi ve sıcak bir ortamda sohbet gerçekleştiren Akın, daha sonra onlarla birlikte mutfağa girerek öğrencilere kendi elleriyle sucuk ve yumurta pişirdi. Yemek yaparken gençlere, üniversite anılarından da bahseden Akın, Balıkesir’i öğrenci dostu şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yer sofrasında sahur yapan Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken öğrencilere davetlerinden dolayı teşekkür etti.

SOSYAL HAYAT CANLANIYOR

Balıkesir’de öğrencilerin vakit geçirebileceği, sosyalleşeceği ve ders çalışabileceği sosyal yaşam alanları noktasında bir yetersizlik olduğunu söyleyen Başkan Akın, Büyükşehir Belediyesi olarak bu açığı en hızlı şekilde gidermeye başladıklarını söyledi.  Kentte sosyal hayatın canlandırılması gerektiğini söyleyen Akın, öğrencileri Balıkesirspor’a destek vermeye davet etti.

YURT VE ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Balıkesir’de öğrenciler için yurtların yeterli olmadığını, artan kiralar ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle de ev bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, Başkan Akın’a öğrenci yurdu projesi olup olmadığını sordu. Öğrencilerin barınma talebine ilişkin olarak Akın, şunları söyledi: “Balıkesir’de kesinlikle yurt yapma zorunluluğumuz var. Seçimden önce de bunun vaadini vermiştik. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz”  Üniversitelerin yaşayan kampüs olması gerektiğini aktaran Akın,  şehir merkezi- kampüs hattı üzerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu da çözümlediklerini söyledi. Satın alınan yeni otobüslerin çoğunun o hat üzerinde hizmet vereceğini söyleyen Akın, kendi yönetimi süresince asla eğitimden tasarruf yapmayacaklarını dile getirdi.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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