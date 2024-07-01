Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, personelinin arkasında durdu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir’in logosunun revizyonu konusunda söz alarak ''Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor'' ifadelerini kullanan AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay’ı, Başkan Ahmet Akın kendi silahıyla vurdu. Başkan Akın ''Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur'' diyerek personelinin arkasında durdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı İkinci Birleşimi’nde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay’ı kendi silahıyla vurdu. Geçtiğimiz birleşimde tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logo revizyon maddesi"ne AK Parti Grubu bu birleşimde itiraz ederek tutanaklara red oyu verdi.

TOKAT GİBİ CEVAP

Söz alarak itirazını kürsüde dile getiren Yasin Sağay’ın konuşmasında ifade ettiği "Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor" ifadelerine Başkan Ahmet Akın, tokat gibi cevap verdi. Başkan Ahmet Akın "Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur. Ya işinizi doğru yapın, ya da okuduğunuzu anlayın ya da sorun!" diyerek personelinin arkasında durdu.

’EL BİRLİĞİYLE BÜYÜYECEĞİZ’ MESAJI VERDİ

Başkan Ahmet Akın, logo ile ilgili yaptığı açıklamada "Her gittiğimiz yerde Büyükşehir logosunun altında hepimizin, bütün belediyelerimizin logosunun olmasını istiyorum. Ve inşallah, ben bunun olacağına eminim. Biliyorum ki birlikte olursak yan yana da yürürsek ki yürüyoruz. Balıkesir, tam anlamıyla hak ettiği noktaya gelip, el birliğiyle kimseyi ayırmadan hep beraber inşallah bunu daha da büyütmeyi istiyoruz. Bu konuda destekleriniz için de teşekkür ederim." dedi.

"BALIKESİR DÖNÜŞÜYOR HEMŞEHRİM"

Konuşmasına "Dönüşüm Kongresi’ni boşuna yapmadık. Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir gelişiyor, Balıkesir güzelleşiyor hemşehrim." diyen Başkan Ahmet Akın tartışmalara son noktayı koydu.