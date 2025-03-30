Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Ramazan’ın son iftarında baba ocağındaydı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayı boyunca 400 binin üzerinde vatandaşı iftar sofralarında buluşturdu. Ramazan’ın son gününde baba ocağı Gönen’de hemşehrileriyle birlikte iftar yapan Başkan Akın, hiçbir ayrım ve ötekileştirme yapmadan Balıkesir’in tümünde en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca Balıkesir’in 20 ilçesinde iftar organizasyonuyla 400 binin üzerinde hemşehrilerisiyle buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan’ın son gününde Gönen’deydi. Memleketi Gönen’de büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan Akın, hiçbir ayrım, particilik ve ötekileştirme yapmadan Balıkesir’in tüm evlatları için en iyi hizmeti üretmeye çalıştıklarını söyledi. Benzeri görülmemiş, rekor bir şekilde Ramazan ayı boyunca gerek sosyal destekler gerekse iftar organizasyonlarıyla Ramazan’ın manevi huzurunu tüm Balıkesir’de yaşatan Başkan Akın, tüm hemşehrilerine güzel bir bayram geçirmelerini diledi. İftar programına Başkan Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve vatandaşlar katılım sağladı.

“HEP BİRLİKTE NİCE BAYRAMLARA ERİŞELİM”

Gönen’de baba ocağında hemşehrileriyle iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Akın, “Bir hemşehriniz olarak, evladınız olarak ben Ahmet Akın unutmayın size en yakınım. Sizin evladınızım ve her daim yanınızdayım. Bugün son iftarımızı birlikte yapalım istedik. Bugün son iftarımızı birlikte yapalım istedik. Ramazan ayımız mübarek olsun. İnşallah sağlıkla, huzurla bu bayrama ve daha nice bayramlara hep birlikte kavuşalım. Bayramlar çok önemli. Bayramlar iyiliklerin, güzelliğin, küskünlerin barıştığı, insanların kucaklaştığı, birlik ve beraberliğin daim olduğu zamanlar. Allah’a şükürler olsun bu sene bu aya kavuştuk. İnşallah uzun yıllar hep birlikte sağlıkla Ramazan’a kavuşmayı Cenab-ı Allah kabul etsin. Şu çok önemli. Tabii ki sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Yokluk, eksiklik her hanede var. Adaletsizlikler var, eksikler var. İnşallah bu bayramdan sonra tüm bu sıkıntıların yok olduğu, huzurun ve güzelliklerin olduğu günlere hep birlikte kavuşalım istiyorum.” şeklinde konuştu.

“400 BİNİN ÜZERİNDE İFTAR VERDİK, BU BİR REKOR”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, personele kadar tüm birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akın, “Bu zor bir süreç. Ramazan boyunca 400 binin üzerinde iftarımızı hemşehrilerimizle buluşturduk. Bu bir rekor. Kolay bir organizasyon değil. Ekibimiz bu organizasyonlarda emek verdiler. Kapı kapı gezdiler. Mücadele ettiler ve Allah’a şükürler olsun alınları ak çıktılar. Bizi de Cenab-ı hakka mahcup etmediler. Belediye başkanlarımızın yirmisine de teşekkür ederim. Balıkesir Kuvayimilliye’nin başşehri. Biz de ayrımcılık, ötekileştirme yok. Bizde Allah korkusu var ve hizmet aşkı var. Onu bilesiniz. Onun için bizim kitabımızda ayrımcılık olmaz. Particilik olmaz. Ötekileştirmek olmaz. Ne varsa Balıkesir için, herkes için vardır.” ifadelerini kullandı.