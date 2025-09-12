  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Sofraların bereketini artırmak istiyoruz''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadınların el emeği ürünlerinin kazanca dönüştüğü Kadın Emeği Çarşı’larını 20 ilçede kuracaklarını belirtirken kadın girişimcilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda 14 Eylül Pazar gününe kadar açık olacak Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışına katıldı. Törene Akın çiftinin yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve vatandaşlar katıldı. Balıkesir’de kadınların ekonomik açıdan güçlenmesini desteklemek amacıyla projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadınların emeklerinin görünür kılınması ve ekonomik açıdan güçlenmesi açısından Kadın Emeği Çarşılarının büyük önem taşıdığını söyledi. El emeği ürünlerin kazanca dönüştüğü Kadın Emeği Çarşılarını 20 ilçede hayata geçireceklerini ve bu çarşıların kalıcı olması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 “GÜZEL HAYALLERİMİZ VAR”

 “Bizler, Balıkesir’in 20 ilçesi için aklımızı, fikrimizi ve gücümüzü ortaya koyuyoruz!” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bandırma’da da Belediye Başkanımız Dursun Mirza ile tam bir koordinasyon içerisinde sorunların üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Bandırma’mızı hak ettiği noktaya çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Balıkesir, Türkiye’nin en güzel şehridir. Bandırma’mız için güzel hayallerimiz var. Gençlerimize, kadınlara, emeklilerimize ve çocuklarımıza güzel bir Bandırma ve Balıkesir emanet edeceğiz.” diye konuştu.

20 İLÇEDE KURULACAK

Kadın Emeği Çarşılarını 20 ilçede hayata geçireceklerini söyleyen Akın, “Ben istiyorum ki 20 ilçemizde de Kadın Emeği Çarşıları kalıcı hale gelsin. Bunu kademe kademe hayata geçiriyoruz. Kent Konseyimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Merkezde ve bazı ilçelerimizde çalışmaları tamamladık. Bandırma ile ilgili de çalışmalarımızı yaparız. Her şeyi nasıl birlikte yapıyorsak Kadın Emeği Çarşılarımızı da el ele, omuz omuza hayata geçirdik. Emekten ötesi yok. Emeğin karşılığının alınması da bir o kadar önemli. Bu çarşıda üretilen ürünlerin satışına destek olarak sofraların bereketini artırmak istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bir umut olalım istiyoruz.” şeklinde konuştu.

MİRZA: “DAYANIŞMA İÇERİSİNDE YOL YÜRÜYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesinin el ele vererek güzel işlere imza attığını söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Burası, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın önderliğinde açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi olarak el ele, dayanışma içerisinde yol yürüyoruz. Çarşımızda kadınlar, el emeği ürünlerinin satışını yaparak bireysel ekonomilerini güçlendiriyor” dedi.

