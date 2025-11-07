  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın sözünü tuttu; Bandırma'nın bir sorunu daha çözüldü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın sözünü tuttu; Bandırma'nın bir sorunu daha çözüldü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın sözünü tuttu; Bandırma'nın bir sorunu daha çözüldü
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma’da yıllardır atıl durumda olan Şlam Yolu’nu yenileyip moloz dökümlerine son verdi. Yaz başından beri Bandırma’daki ulaşım yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda 1000 metre uzunluğundaki Tel Örgü Boyu Sokak’ta da sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’da uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha ortadan kaldırdı. Halk arasında “Şlam Yolu” olarak bilinen, 1000 metre uzunluğundaki 15010 Sokak’ta sathi asfalt çalışmaları tamamlandı. Yıllardır atıl durumda olduğu için izinsiz moloz dökümüne maruz kalan yol, kapsamlı bir temizlik ve yenileme sürecinden geçirildi. Yol kenarına dökülen molozlar tamamen kaldırılırken, tekrar benzer durumların yaşanmaması için bölgeye kamera sistemi kuruldu. Kısa süre içinde 15010 Sokak boyunca kaldırım ve bordür düzenlemelerinin de yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

TEL ÖRGÜ BOYU SOKAK UÇTAN UCA YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da Bandırma’nın farklı noktalarındaki yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1000 metre uzunluğundaki Tel Örgü Boyu Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışmaları sürüyor. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Daha konforlu ve güvenli yollar” hedefiyle Balıkesir genelinde olduğu gibi Bandırma’da da ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de, Bahçeli'ye de kırmızı kartı çekti! Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de, Bahçeli'ye de kırmızı kartı çekti! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında!
Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıklayıp yatırımcıları uyardı İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıklayıp yatırımcıları uyardı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi