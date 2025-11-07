Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın sözünü tuttu; Bandırma'nın bir sorunu daha çözüldü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma’da yıllardır atıl durumda olan Şlam Yolu’nu yenileyip moloz dökümlerine son verdi. Yaz başından beri Bandırma’daki ulaşım yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda 1000 metre uzunluğundaki Tel Örgü Boyu Sokak’ta da sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’da uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha ortadan kaldırdı. Halk arasında “Şlam Yolu” olarak bilinen, 1000 metre uzunluğundaki 15010 Sokak’ta sathi asfalt çalışmaları tamamlandı. Yıllardır atıl durumda olduğu için izinsiz moloz dökümüne maruz kalan yol, kapsamlı bir temizlik ve yenileme sürecinden geçirildi. Yol kenarına dökülen molozlar tamamen kaldırılırken, tekrar benzer durumların yaşanmaması için bölgeye kamera sistemi kuruldu. Kısa süre içinde 15010 Sokak boyunca kaldırım ve bordür düzenlemelerinin de yapılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

TEL ÖRGÜ BOYU SOKAK UÇTAN UCA YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da Bandırma’nın farklı noktalarındaki yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1000 metre uzunluğundaki Tel Örgü Boyu Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışmaları sürüyor. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Daha konforlu ve güvenli yollar” hedefiyle Balıkesir genelinde olduğu gibi Bandırma’da da ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.