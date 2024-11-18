Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Sporun siyaseti olmaz''

Bandırmaspor’un yaklaşık 30 yıldır çözüm beklediği yeni stadyum talebiyle ilgili düzenlediği basın açıklamasında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sporun siyaset üstü bir konu olduğunu ifade ederken, ''Tüm milletvekillerimizden rica ediyorum. Bir olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte bu işi halledeceğiz. Bu işin mihmandarlığını da ben yapmaya hazırım.'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırmaspor’un “Stadyum Talebi Taraftar Gruplarının Birlik İçinde Olması ve Bandırmaspor’a Destek” konulu düzenlediği basın açıklamasına katıldı. Bandırma Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açıklamaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Bandırmaspor Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kuter, Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bandırmaspor taraftarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bandırmaspor yöneticileri, Bandırmaspor’un rakipleriyle eşit şartlar altında mücadele vermek istediğini belirterek yeni bir stat yapımının zaruri ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirten takım yöneticileri, devletin ve yerel yönetimlerin el ele vererek bu taleplerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırmaspor’un yanında olduklarını söylerken konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan randevu talep ettiklerini ifade ederken “Sporun siyaseti olmaz” dedi.

“BU KONU SİYASET ÜSTÜDÜR”

Bandırmaspor adına yapılan basın açıklamasında Bandırmaspor’un atalardan emanet ve çok sayıda sporcunun yetişmesine vesile olmuş büyük bir kulüp olduğu belirtilirken Bandırmaspor’un kapalı spor salonuna ve gece maçlarını oynayabileceği stada ihtiyacı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bandırmaspor olarak rakiplerimizle aynı şartlarda mücadele vermek istiyoruz. Taraftarlarımızı ulaşabilecekleri, üşümeyecekleri, hasta olmayacakları sağlıklı şartları olan bir statta ağırlamak istiyoruz. Bu konun siyaset üstüdür. Bu konu çocuklarımız, gençlerimiz ve ülkemiz için bir ihtiyaçtır, zorunluluktur. Devletimiz ve yerel yönetimlerimiz el ele bu talebimizi yerine getirmelidir. Önerimiz şudur. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ticaret odamız, konunun tüm tarafları ve Bandırmaspor Kulübümüzün yetkililerinden oluşacak komite oluşturulmalıdır. Spor Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklarımız ziyaret edilmeli, projelerimiz anlatılmalıdır. Şimdi birlik olma zamanıdır. Bandırmaspor Süper Lig’de kendi evinde maçlarını oynayacaktır.”

“MİHMANDARLIĞINI YAPMAYA HAZIRIM”

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın daha önce gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde söz verdiğini hatırlatan Akın, konunun muhataplarından oluşan bir komisyonla kendisinden randevu talebinde bulunulduğunu da söyledi. Randevu talebiyle ilgili dönüşün yakında olacağını belirten Akın, “Şimdiden Sayın Bakanıma vereceği destekler için teşekkür ediyorum. Biz, 9 kardeş milletvekiliyiz. Bütün milletvekilliğim sürecinde böyle söyledim. Ve Balıkesir’de 20 ilçelerimizde bu Kuvayi Milliye ruhunu hep birlikte inşa etmek için bir çaba içerisindeyiz. Sporun siyaseti olmaz. Onun için ben tüm milletvekillerimize de rica ediyorum. Bir olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte bu işi halledeceğiz. Ve bu işin mihmandarlığını da ben yapmaya hazırım. Söz veriyorum.” şeklinde konuştu.

“BUTİK STAT YAPMAYA HAZIRIZ”

Bandırma’da butik bir stat yapılması sözü verdiklerini söyleyen Akın, “Bunu da devletimizin, Sayın Bakanımızın da destekleriyle hep birlikte yapacağız. Bandırmasporlu hemşehrilerim rüzgârda Ağustos’ta üşüyorlar. Gece maçı oynayamıyorlar. Bunun için de benim bir teklifim var. Biz, Sayın Bakanımla’da görüştükten sonra milletvekillerimle de görüştükten sonra Onur Göçmez Bandırmaspor Tesisleri’nin oradaki bölgeye her türlü imkânımızı kullanarak butik bir stat yapmaya hazırız. Hızlıca, bir cevap bekliyoruz. Bakanlığımız, hükümetimiz bu işin içinde midir? İçinde olacağını ben yürekten inanıyorum. Çünkü burada siyaset yapmak doğru değil. Burada birlik ve beraberlik olmak zorunda.” dedi. Bakan Bak’ın, Bandırmaspor taraftarının stat talebini geri çevirmeyeceğine inandığını ifade eden Akın, “Bandırmasporumuz için yapılacak tüm planlamalara hazırız.” dedi.