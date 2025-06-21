Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Tarımı ve turizmi buluşturan mor güzellik''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 3.Altıeylül Lavanta Günlerinin açılışında yaptığı konuşmasında bu etkinliklerin sadece tarımsal bir etkinlik değil aynı zamanda tarımı ve turizmi birleştiren önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediyesi ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3.Altıeylül Lavanta Günlerinin açılış programına katıldı. Nergis Lavanta Bahçesi’nde düzenlenen açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Akın ve eşi Arbil Akın lavanta hasadı yaptı.

"LAVANTA GÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR"

Balıkesir’in sadece tarımda değil turizmde de Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lavanta Günlerine olan ilgi her yıl artıyor. Bu projeler hem kırsal kalkınmanın hem de yerel turizmin hareketlenmesine önemli katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen her türlü katkıyı veriyoruz. Tarım ve turizmi birleştiren güzel bir etkinlik. Eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Bu tür etkinlikler Balıkesir’in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Okulların tatil olduğu gün açılışımızı gerçekleştirdik. Karne alan öğrencilere de karne hediyesi oldu. Evlatlarımız bizim en önemli değerlerimiz. Yaz sezonuyla TECH10’da etkinliklerle, kurslarla, belediyelerimiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz yaz okullarımızla hep beraber verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

"DAHA GÜZEL ALTIEYLÜL İÇİN OMUZ OMUZA"

Üretimi, doğallığı ve birlikteliği simgeleyen lavanta günlerinin üçüncüsünü düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Tarımsal potansiyeli ortaya koymaya hem de vatandaşlarımızı doğayla üretimle ve estetikle buluşturan bir sosyal birlikteliğe vesile olmayı amaçlıyoruz. Lavanta yalnızca hoş kokusuyla değil, aynı zamanda sabrın, emeğin, umudun ve üretimin simgesi olarak bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sadece bir tarım faaliyeti ya da festival değil. Aynı zamanda yerli üretimin teşvik edildiği, doğaya saygının ön plana çıkarıldığı, sosyal kalkınmanın, birlikteliğin ve büyümenin simgelediği önemli bir adımdır. Bu projeyi bir tarımsal yatırım olmanın ötesinde bir sosyal kalkınma modeli olarak değerlendirdik. Bu modeli, komşularımızla birlikte hayata geçirdik. Bizler, omuz omuza vererek ilçemizi daha üretken, daha güçlü, daha yaşanabilir bir hale getirme kararlılığındayız" diye konuştu.