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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz''
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına çok sert tepki gösterdi. Akın, zamanlamasının çok manidar olduğunu belirtirken ''Terörün peşinden giden, teröre hizmet eden, teröre yol veren herkesi hepinizin huzurunda lanetliyorum. Bilinmeli ki, ne dün, ne bugün, ne de yarın teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşimi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonuna gerçekleşen oturumda salondaki koltuklar Türk bayrağıyla donatıldı. Oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik dün yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını söyleyen Başkan Akın, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akın, “Bu terör saldırısında tüm işaretler PKK’yı işaret ediyor. Bir kez daha terör örgütü PKK’yı da huzurlarınızda lanetliyorum.  Terör saldırısının zamanlaması oldukça manidar, bunun planlı bir provokasyon olduğu, terörden beslenenlerin huzur ve istikrar istemediği ortada. Her zaman söyledim. Yine söyleyeceğim. Terörün peşinden giden, teröre hizmet eden, teröre yol veren herkesi hepinizin huzurunda lanetliyorum. Bilinmeli ki, ne dün, ne bugün, ne de yarın teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Böylesine hain bir terör saldırısının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın hemen öncesine gelmesi de tesadüf değil. Bu nedenle hain terör saldırısı karşısında huzur ve istikrar isteyenler olarak Cumhuriyet’e, Cumhuriyet değerlerine çok daha fazla sarılmamız bir zorunluluktur.” diye konuştu. 

MEYDANLARI DOLDURALIM

Şehitlere sahip çıkmanın, terörü lanetlemenin en önemli yollarından birinin bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan ve kardeşliği büyütmekten geçtiğini ifade eden Akın, ”Cumhuriyetin 101. yılında 29 Ekim’de, Balıkesir’de bir olalım, iri olalım, diri olalım ve hep beraber “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek meydanları dolduralım.” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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