Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: ''Yağlı güreşlerimize değer katmaya devam edeceğiz''

Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl verdiği sözü tutarak Kurtdere Er Meydanı’na yeni tribün kazandırdı. Güreşseverlerin memnuniyetle karşıladığı tribünlerin ardından Başkan Akın, önümüzdeki yıla kadar da yenilikler yapmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anısının yaşatıldığı Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri her yıl kalitesini artırarak daha da iyi koşullarda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl güreşseverlerden gelen yoğun talep üzerine Kurtdere Er Meydanı’na yeni tribün kazandıracağının sözünü veren ve bu yıl güreşlerin açılışını, tribünün açılışıyla birlikte yapan Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan güreşlere kadar da yenilikler yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yıl güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini ileterek Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti.

“YAĞLI GÜREŞLERİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın şanına yakışan organizasyonlara Karesi Belediyesi ile birlikte imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Çok güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Balıkesir’imizden ayrılan tüm güreşçilerimiz ve güreşseverler mutlu bir şekilde evlerine döndüler. Büyük bir mücadele sergileyerek 65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin Başpehlivanı olan Orhan Okulu kardeşimi tekrardan kutluyorum. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Tribünümüzü tamamlayarak hizmete açtık, mescit inşaatımız tamamlandı. Karesi Belediyemizle birlikte özellikle bize emanet edilen güreşlerimizi çok daha yukarıya çıkararak emanet kutsaldır anlayışıyla ata sporunu daha yukarıya çıkarıp hem geçlerimizin teşvik edilmesi ve Balıkesir’in adını en önde olması için mücadele ediyoruz. Balıkesir Kuvayımilliye’nin başkentidir, her alanda öncü olmak zorundadır. Kuvayımilliye’nin, birlik ve beraberliğin sembolü olan yağlı güreşlerimize değer katmaya devam edeceğiz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın torunları olarak Balıkesir’imizi yağlı güreşlerde daha yüksek noktalara çıkarmak için yoğun bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.