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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a meşaleli karşılama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a meşaleli karşılama
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Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu buluşmalara çok önem verdiğini dile getirirken “Çalınmadık kapı ve gidilmedik köy bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek. Halkımızın sorunlarını halkımızın bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Çözüm üreteceğiz” dedi.

Sorunları yerinde ve birebir vatandaşın ağzından dinleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.  Altıeylül İlçesine bağlı Karamanköy, Köylüköy, Balıklı ve Çandır mahallelerini ziyaret eden Akın’a, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler ve mahalle muhtarları eşlik etti.  Akın’ın ilk durağı Karamanköy oldu. Burada Balıkesir’den Burdur’a askere gidecek olan  Seymen Arslan için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.  Asker adayı Arslan ve ailesi ile çiftetelli oynayan Akın, kendisine vatani görevinde hayırlı teskereler diledi.

“BAŞKANIM AYAĞIN UĞURLU GELDİ”

Karamanköy’den sonra Köylüköy’e geçen Akın, burada kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşları selamladı. Vatandaşların maç heyecanına da ortak olan Akın ve izleyiciler arasında renkli diyaloglar yaşandı. Kahvehane girişi esnasında mahalle sakinlerinin desteklediği takımın gol atması üzerine vatandaşlar Akın’a  “Başkanım, ayağın uğurlu geldi” dedi. Aracıyla geçen vatandaşlara da selam veren Akın, çocuklara da top ve oyuncak hediye etti. Sistemin oturduğunu ifade eden Akın, bundan sonra hep sokakta vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi. “Yeni başladık” diyen Akın, hizmet anlayışında partizanlığa asla yer olmadığını vurguladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile el ele vererek köylerin ve mahallelerin alt yapı ve üstyapı sorunlarını çözeceklerini ve yeni projeleri hayata katacaklarını ifade etti.

HERKESİN TERCİH ETTİĞİ İL OLACAK

Başkan Akın, Balıklı Köyü girişinde mahalle sakinleri tarafından traktörlerle karşılandı. Vatandaşların traktörü kendisinin kullanmasını istemesi üzerine direksiyon başına geçen Başkan Akın için meydanda meşaleler yakıldı. Davul zurna eşliğinde “İzmir Marşı” çalındı.  Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Akın, kahvehane de vatandaşlarla istişare etti.  Köylerin eksiklerini tamamlamaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Akın, “Bir an da hepsi olmuyor ama parça parça hepsini hayata geçireceğiz. Yakın Çözüm ekibimiz, kapı kapı dolaşıp sorunları vatandaşımızdan dinliyor. Köylerin sorunlarını, eksiklerini ve taleplerini bizler, ziyaretlerimizde dinliyoruz. Balıkesir’i  öyle güzel bir kent yapacağız ki herkes buraya göç etmek isteyecek. Çünkü büyük kentlerde yaşam maliyeti çok yükseldi. Bizim amacımızda insanımızın toprağına dönmesi. Toprağına küsmemesi. Küsenlerinde geri dönmesini sağlamak.” dedi. Son olarak Çandırlı Köyü’nü ziyaret eden Akın, esnafı ve kahvehaneleri ziyaret etti. Köyden ayrılırken köyün gençleri Başkan Akın ve Başkan Şehirli’yi çiftetelli oynamaya davet etti.  Başkan ve ekibi, davul zurna eşliğinde uğurlandı.

“AHMET BAŞKAN HER ZAMAN YANIMIZDA”

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Başkan Şehirli, "Seçim zamanı Ahmet başkanım ile gezerken bizler size sadece seçimden seçime değil, her zaman yanınızda olacağız demiştik. Ve yine dediğimiz gibi, merkez bizim için ne ise kırsal mahallelerimiz de bizim için odur" dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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