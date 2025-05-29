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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a Türkiye Belediyeler Birliği’nde önemli görev

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a Türkiye Belediyeler Birliği’nde önemli görev
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gerçekleşen oylamada 408 oy alarak oy birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkanvekili seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında yapılan toplantının Divan Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın üstlendi. Ortak akıl ve dayanışmanın öne çıktığı toplantıda yapılan oylama sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekilliğine 408 oy alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oybirliğiyle seçildi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

 TBB çatısı altında dayanışmanın önemini vurgulayan ve takdirlerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Türkiye Belediyeler Birliği 1. Başkanvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Divan Başkanlığını yaptığım Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda TBB 1. Başkanvekili görevine oy birliğiyle seçilmem dolayısıyla kıymetli başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm yolları için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ

 TBB Encümen Üyeleri ise şu şekilde belirlendi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel.

Birlik encümeni tarafından seçimlerin ardından ilk toplantı gerçekleştirildi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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