Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan ''1 Mayıs'' mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir kutlama mesajı yayınladı.

Balıkesir’in tarihte mücadele ve dayanışmanın en güzel örneklerine şahitlik ettiğinin altını çizen Başkan Akın, Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıl gibi kısa bir sürede emekçilerin refahını artıran halkçı hizmetlerini sıraladı. Başkan Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Balıkesir’imizin Üreten Emekçileri, Çok Sevgili Balıkesir Ailem; emeğin, dayanışmanın, alın terinin ve hak, hukuk, adalet arayışının en önemli sembollerinden olan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Balıkesir’imizde yine büyük bir coşku, birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. 1 Mayıs’ta Balıkesir’imizin sokaklarında ve meydanlarında emeğin, üretimin, dayanışmanın tüm renklerini bir arada görmek mümkün. Çünkü bu kent, tarihi itibarıyla da dayanışmanın ve mücadelenin en değerli örneklerine şahitlik etmiştir. Kuvayımilliye köklerimizden aldığımız mücadele ve dayanışma ruhunu dün olduğu gibi bugün de yaşatıyor, Balıkesir’imizde emeğin karşılığını bulması için gayret gösteriyoruz. Emekçilerimizin refahını artıran halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini 1 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Kent Lokantamız bugün, emekçilerimizin lokantasıdır. Yakın Mutfaklar, Yakın Kart halkımızındır. Tüm ilçelerimizde açmak için yapım sürecini başlattığımız kreşler, Balıkesir’imizin emekçi anneleri içindir. Emekliler Evi yıllarca vatana millete hizmet etmiş emekçilerimizin evidir. Halkçı belediyecilik anlayışıyla yürümeye; yeni hizmetlerle Balıkesir’imizin emekçilerine, emeklilerine, kadınlarına ve çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm emekçilerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.”