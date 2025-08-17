Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına net yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamuoyunda yer alan AK Parti’ye geçeceği iddialarına net bir cevapla son noktayı koydu. Söylentilerin doğruluk payı olmadığını dile getiren Başkan Akın, ''Bahse konu olan bu siyasi söylemlerin kesinlikle benimle, şahsımla hiçbir alakası yoktur. Tüm motivasyonum Balıkesir’e hizmettir. Bu tür konulara da müsaade etmem.'' ifadelerini kullandı.

Altıeylül ilçesinde kurulan Cumartesi Pazarı’nı ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a ilgi yoğun oldu. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır ile birlikte esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Akın, son günlerde bazı siyasi çevreler tarafından ortaya atılan, AK Parti’ye geçeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek bu konuya son noktayı koydu.

“ÖYLE BİRŞEY YOK!”

“Gündemi farklı noktaya çevirmek isteyenler her zaman oluyor” diyen Başkan Akın Sındırgı’da gerçekleşen depremin ardından gece gündüz bölgeden ayrılmadığını hatırlattı. Tek gündeminin Balıkesir’e hizmet olduğunu ve boş söylentilere cevap dahi vermek istemediğini dile getiren Başkan Akın, “Yangınlar oluyor, oradayız. Deprem oluyor oradayız. Pazardayız, sokaktayız, vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bizim gündemimiz Balıkesir. Öyle bir şey yok. Bununla ilgili ben bir açıklama yapmak da istemedim. Gerek de yok böyle bir açıklamaya.” ifadelerini kullandı.

“BU KONULARA MÜSAADE ETMEM”

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile birlikte Cumartesi Pazarı’nda esnafla, vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen Başkan Akın, “Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Mücadelemiz Balıkesir’imiz için. Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başkenti diye her fırsatta söylüyorum. Birlik ve beraberlik içinde, milletimizle kol kola, gönül gönüleyiz. Burada, görevimizin de başındayız. Herhangi bir sıkıntımız yok, mücadelemizi veriyoruz. Bahse konu olan bu siyasi söylemlerin kesinlikle benimle, şahsımla hiçbir alakası yoktur. Tüm motivasyonum Balıkesir’e hizmettir. Bu tür konulara da müsaade etmem.” dedi.