Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan amatör balıkçılara müjde:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek için İvrindi Karaçepiş Göleti’ni Türkiye’de bir ilk olacak Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi. 500 dönüm büyüklüğünde olacak sahada tutulan balıklar yeniden suya bırakılarak sürdürülebilirlik sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İvrindi Karaçepiş Göleti’nde düzenlenen Sportif Amaçlı Olta Balıkçılığı Yarışması Ödül Törenine katıldı. Törene Akın’ın yanı sıra; İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, amatör balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. İlginin ve katılımın yüksek olduğu yarışmanın ödül töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’de tek Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan İvrindi Karaçepiş Göleti’ni, yine Türkiye’de ilk ve tek olacak Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

“HİZMETTE EMRİNİZDEYİM”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Akın, “Bizler, memleket sevdalısıyız. Balıkesir, Kuvayımilliye şehridir. Bizler, Kuvayımilliyeciyiz. Bizler, devletimizle, milletimizle el ele, omuz omuza verip kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayan bir şehiriz. Burada particilik, ayrımcılık ve ötekileştirme olmaz. Burada olsa olsa hizmet olur. Onun için diyorum ‘Size en yakın Ahmet Akın’ diye. Hizmette emrinizdeyim.” diye konuştu.

“BALIKÇILIK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”

Amatör balıkçılık sporunun önemine vurgu yapan Akın, “Düzenlediğimiz Sportif Amatör Olta Balıkçılığı Yarışması ile balıkçılık kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak, su ürünlerimizi korumak ve doğamızın güzelliklerini yaşatarak bu mirası hep birlikte yaşattık yaşatmaya da devam ediyoruz. Bu yarışmada yakalanan her balığın, sportif balıkçılık ve sürdürülebilir avcılık ilkeleri gereğince yeniden suya bırakılması, sadece bir kural değil; doğaya karşı duyduğumuz saygının, sorumluluk bilincimizin ve çevreye olan sevgimizin en açık göstergesidir” şeklinde konuştu.

12 AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan İvrindi Karaçepiş Göleti, Sportif Olta Balıkçılığı Özel Avlak Sahasına dönüştürülecek. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen sazan balığı meraklılarının buluşacağı avlak sahasında ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlenirken 12 ay boyunca hizmet verecek. Yakalanan balıklar, fotoğraflandıktan sonra yine doğal ortamlarına geri salınacak, bu sayede gelecek nesillere de sürdürülebilir bir çevre bırakılacak. Avlak sahası, yaklaşık 500 dönüm büyüklüğünde ve çevresinde 4 kilometre yürüyüş yolu olacak. Aynı anda 25 farklı ekip kamp veya yarışma yapabilecek.