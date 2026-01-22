  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Balıkesir için birleştirici hamle

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Balıkesir için birleştirici hamle

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Balıkesir için birleştirici hamle
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen “İlçe Belediye Başkanları" koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ayrımcılığa yer vermeyen, ötekileştiren değil, birleştiren yönetim anlayışıyla 20 ilçeye eşit hizmet sözünü yineleyen ve bundan sonraki buluşmaların sırayla her ilçede gerçekleştirileceğini belirten Akın, “İşimiz gücümüz Balıkesir!” dedi.

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’in 20 ilçesine eşit hizmet götüren ve yönetim anlayışıyla herkese örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Pamukçu Onhann Termal Otelde gerçekleşen “İlçe Belediye Başkanları” koordinasyon toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı. Balıkesir’in belediye başkanlarıyla aynı masa etrafında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilki gerçekleştirilen "İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nın sırayla her ilçede gerçekleştirileceğini belirtti. “Balıkesir Benim Ailem” diyerek yola çıktığını hatırlatan Akın, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışıyla Balıkesir’e hizmet etmek için çalıştığını ifade ederken, “Koordinasyon toplantılarımız, ortak aklı büyüttüğümüz, deneyimlerimizi ve önerilerimizi paylaştığımız ve Balıkesir’imiz için hep birlikte çalıştığımız bir buluşma zemini olacaktır.” dedi. Toplantıya katılan belediye başkanları bu buluşmaların sorunların ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması açısından verimli olacağını belirtirken Başkan Akın’ı bu girişiminden dolayı tebrik etti. 

"BİRLİK OLMAZSA BAŞARI OLMAZ"

Türkiye’nin en zengin topraklarında kent yoksulluğuyla mücadele edildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tarıma yönelik uygulamalara ağırlık vermeliyiz. İlçelerimizden gelen talepler doğrultusunda Kent Lokantası ve Yakın Mutfaklarımızı açacağız. Belediye Başkanımız iletirse ilçemizde açacağız. Çalışmalarımızda da ilçe belediye başkanlarımız ile tam koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Çünkü birlik olmazsa başarı elde edilemez. Balıkesir aidiyetini, ortaklaştırmamız lazım. Tüm ilçelerimizin tanınırlığını arttırmamız gerekiyor. Hepimizin bildiği bu üç Balıkesir ayrımını, aidiyet duygusunu ortaklaştırarak birleştirmeliyiz. 20 ilçe, 3 bölge değil; tek vücut olmuş bir Balıkesir olmalı. Kültürel buluşmalar, STK etkinlikleri ve iş dünyasının desteğiyle bu kaynaşmayı sağlayacağız.” diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yeraltı ve yerüstü projeleri hakkında bilgi veren Akın, Balıkesir’in en büyük sorununun altyapı olduğunu belirtirken şehrin geleceği için iş birliğinin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi olarak 552 bin 669 metre altyapı hattı imalat ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Akın,  2026 yılında hayata geçirilecek projeler ve planlanan hedefler hakkında bilgi verdi. Balıkesir’in milli birliğin ve beraberliğin şehri olduğunu söyleyen Akın, “Ayrımcılığa asla izin vermiyoruz asla da vermeyeceğiz. Hizmetlerimizi götürürken asla siyasi parti ayrımı yapmıyoruz. Her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarda ilçelerimizin sorunlarını masaya yatıracağız. Tek derdimiz Balıkesir!” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan babaları hakkında kan donduran iddialar!
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan babaları hakkında kan donduran iddialar!
Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı
Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı
Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara
Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara
Dev kayalar evleri kağıt gibi ezdi, duvarları delip geçti! Gören gözlerine inanamadı
Dev kayalar evleri kağıt gibi ezdi, duvarları delip geçti! Gören gözlerine inanamadı
Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu
Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu
66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı!
66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı!
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var!
Türkiye'nin bembeyaz cennetinden kara haber: Otobüs şarampole uçtu, çok sayıda yaralı var!
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın Balıkesir Haber Balıkesir Haberleri Balıkesir Son Dakika Balıkesir tv Ahmet Akın Haberleri Balıkesir Büyükşehir Haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arkadaşına güvenip IBAN'ını paylaşan genç kızın başına gelmeyen kalmadı Arkadaşına güvenip IBAN'ını paylaşan genç kızın başına gelmeyen kalmadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın kayıp! Altın yüklü zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın kayıp! Emeklilere zam farkı ödemesi için tarih belli oldu Emeklilere zam farkı ödemesi için tarih belli oldu İşte Türkiye'nin gerçek karlar kraliçesi: Diz boyu karda yaşam için koşuyor! İşte Türkiye'nin gerçek karlar kraliçesi: Diz boyu karda yaşam için koşuyor! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu Bina boyu kar yağan yer ne Alaska ne de Sibirya! Burası Türkiye! Bina boyu kar yağan yer ne Alaska ne de Sibirya! Burası Türkiye! Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Türk bayrağına bir saygısızlık daha! 13 yaşındaki çocuğun öldürdüğü Alperen'in ailesine korkunç tehdit mesajları! 13 yaşındaki çocuğun öldürdüğü Alperen'in ailesine korkunç tehdit mesajları!
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan babaları hakkında kan donduran iddialar! Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan babaları hakkında kan donduran iddialar! Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor! Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor! Emeklinin maaşına 1.062 TL'cik zam Meclis'ten geçti... Emeklinin maaşına 1.062 TL'cik zam Meclis'ten geçti... İki çocuk annesi, sırra kadem bastı... Eşiyle birlikte uyudu, sabah yalnız uyandı! İki çocuk annesi, sırra kadem bastı... Eşiyle birlikte uyudu, sabah yalnız uyandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında olay iddia: ''Eşyalarını topladı, yerine gelecek isim belli'' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında olay iddia: ''Eşyalarını topladı, yerine gelecek isim belli'' Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddetin görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddetin görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 4 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 4 banka belli oldu Altın zirveden döndü, İslam Memiş hem altın hem de gümüş için uyardı! Altın zirveden döndü, İslam Memiş hem altın hem de gümüş için uyardı! Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile dev maçta aşka geldi Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile dev maçta aşka geldi Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: ''Babanızın halefi olacak mısınız ?'' Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: ''Babanızın halefi olacak mısınız ?''