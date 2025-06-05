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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Balya’nın Çehresini Değiştirecek Hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Balya’nın Çehresini Değiştirecek Hizmet
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın tüm ilçelerde eşit ve adil hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiği yatırımlar Balya ile devam ediyor. Balya’nın Kadıköy Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik alanda ilçe halkına yönelik bir mesire alanı oluşturmaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya’nın çehresini değiştiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın taleplerine yönelik hizmetlere öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balya’nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan mesire alanı için ekipleri harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı öncülüğünde Balya Belediyesi’nin de katkılarıyla Balya’nın Kadıköy Mahallesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda engelsiz mesire alanından Seyir Terası’na, yürüyüş yollarından çocuk oyun grubuna kadar her detay düşünüldü. Kısa sürede tamamlanması planlanan mesire alanı, modern ve konforlu yüzüyle halkın hizmetine sunulacak.

ZENGİN DONANIMLARIYLA BENZERSİZ BİR MESİRE ALANI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balya’ya kazandıracağı 7 bin metrekarelik Kadıköy Mesire Alanı’nda; Aile Çay Bahçesi, Seyir Terası, Engelsiz Mesire Alanı ve çocuk oyun grubunun da yer aldığı bir piknik alanı olarak hizmet verecek. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin çalışmaya başladığı atıl alan yeşillendirilip, proje alanının hazırlanmasıyla vatandaşlar keyifle zaman geçirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak. Yaklaşık 750 metrekaresi ‘Engelsiz Mesire Alanı’ olarak hazırlanacak alanda araç yolu, yürüyüş yolları, 4’ü engelli aracı olmak üzere 60 araçlık otopark, piknik masaları ve barbekü alanlarıyla benzersiz bir mesire alanı ilçe halkına hizmet verecek.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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