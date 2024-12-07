Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Bigadiç’e müjde üstüne müjde

Bigadiç’te gerçekleşen Halk Buluşması’nda Bigadiçlilerle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçede en yakın zamanda bir kreş açacaklarını ifade ederken kadınlar için tekstil atölyesi açılması noktasında da bir seferberlik başlatacaklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Halk Buluşması” programlarını sürdürüyor. Bigadiç’te On On Kafe’nin açılışının ardından halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Akın, Bigadiçlilerin taleplerini, isteklerini ve sorunlarını dinledi. Bigadiçle ilgili bazı hedeflerinin olduğunu söyleyen Akın, ilçeye yakın zamanda kreş açacaklarının müjdesini verirken aynı zamanda kadınlar için tekstil atölyesi açılması noktasında da bir seferberlik başlatacaklarını belirtti. Tarımda Balıkesir Modeliyle 5 yılın sonunda tarımın başkenti Balıkesir’i sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından ülkenin ilk 10 kenti arasına çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Plan yoksa başarı da yok

Ayrımcılığın kendi kültür ve inançlarında olmadığına vurgu yapan Akın, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’te de olmadığını söyledi. Balıkesir’de nüfusun gün geçtikçe yaşlandığını belirten Akın, hem nüfusu gençleştirmek hem de insanları kendi memleketlerinde tutmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bigadiç Belediye Başkanı’yla ilçe de istihdam oluşturmak için hep birlikte bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Akın, “Etiyle, sütüyle, ormanıyla, tarımıyla, stratejik konumuyla bütün güzelliklerin bir arada olduğu bir kentteyiz. İşte bunun için bizler yapılmayanı yapalım dedik. Yıllardır bunu mecliste de söylüyorum. Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi plansızlıktır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın işlevini sonlandırınca tarım bir tarafta üretim başka bir tarafta, gençlerimiz başka bir tarafta, sanayi de bir tarafta kaldı. Biz de göreve gelir gelmez Türkiye’ye örnek olsun diye BAPKA’yı kurduk. Seçilir seçilmez dört aya yakın bir süre gece gündüz her yeri dolaşarak planlamayı ortaya koyduk. Biz şu anda ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü planlanmayan hiçbir iş başarı ve kazançla sonuçlanmıyor” şeklinde konuştu.

Hedef ilk 10’da yer almak

Gömeç’te üreticinin 90 liraya satamadığı bamyayı 120 TL’ye satın alıp katma değeri yüksek bir ürün haline getirip ABD’ye 41 dolara sattıklarını hatırlatan Akın, 2029 için hedeflerine değinirken Tarımda Balıkesir Modeliyle 10 bin yeni istihdam oluşturmayı planladıklarını söyledi. Akın, “1 milyar dolarlık tarım ürününü ihraç etmek için önümüzde bir hedef belirledik. Ve 5 yıl sonunda Allah’ın izniyle Balıkesir’i sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından ülkemizin ilk 10 kenti arasında görmek için bir yola çıktık. Eminim ki bunu el birliğiyle çalışıp çok daha yukarıya çıkaracağız” diye konuştu.

Bigadiç’e kreş açılacak

Bigadiç Belediyesi’nden İskele’de bulunan eski belediye binasını kadınlar ve gençler için istediklerini belirten Akın, şunları söyledi: “İskele’de çok güzel bir binamız var. O binamız kadınlarımız ve gençlerimiz için Gençlik Merkezi veya Eğitim Merkezi olabilir. Kur’an okumak isteyenler için bir merkez olabilir. Bunların hepsinin birleştiği bir eğitim, kültür ve kazanç merkezi haline getirmeye kararlıyız. Bigadiç’te en yakın zamanda bir kreş açıyoruz. Yerini arkadaşlarımız belirledi. Bu kreşte evlatlarımız, huzur içinde okuyacak. Buraya anneler çocuklarını bırakabilecek. Kendileri de hayatın içinde olacaklar.”

Otopark, tekstil atölyesi, otogar geliyor

Halk Buluşmasına tüm kadroyla katıldıklarını söyleyen Akın, Yakın Çözüm Ekibinin Bigadiç’te 48 mahalle muhtarıyla görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, “Bütün mahallelerimizle ilgili çalışmaları yaptı. Bigadiç ile ilgili bazı hedeflerimiz var. Mesela bir otogar ihtiyacımız var. Bunu kısa sürede hayata geçireceğiz. Otopark ihtiyacımız var. Onunla ilgili de belediye başkanımızla birlikte çalışmalarımızı yapacağız. Kadınlarımız için tekstil atölyesi ihtiyacı var. Bununla ilgili de bir seferberlik başlatacağız. Yeter ki kadınlarımız çalışsın. Pazar yerine otobüs seferlerine de düzenlemelerimiz olacak. Burada söz sizdedir. Hizmetinizde ve emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

Muhtarla bir araya geldi

Başkan Akın, Halk Buluşması’nın ardından 48 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Halk Buluşması’na Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel’de katıldı. Mahalle ve köylerde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin el ele verip çalışacağını söyleyen Akın, “Balıkesir’de sadece belli bir bölgeye veya birkaç ilçeye hizmet anlayışını tamamen bitirdik. 20 ilçemize aynı hassasiyetle aynı özenle yaklaşıyoruz. Bugün de Belediye Başkanımız Mustafa Göksel’i ziyaret ettik. Beraber yürüttüğümüz çalışmalarda kendisine gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür ettim. Bigadiç’i Büyükşehir, ilçe demeden el ele, omuz omuza birlikte kalkındıracağız” dedi.