Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan can dostlar için ''Doğal Yaşam Alanı'' müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Türkiye’ye örnek olacak bir projeye başladıklarını açıklayarak can dostların; doğal yaşamlarına uygun, hayvan refahı kuralları gözetilerek 75 bin metrekare alanda modern bir “Doğal Yaşam Alanı” oluşturacaklarının müjdesini verdi.

Göreve geldiği günden bu yana sokaktaki can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverleri sevindirecek ve sokaktaki can dostlara büyük fayda sağlayacak bir “Doğal Yaşam Alanı” kuracaklarının müjdesini verdi. Karesi ilçesi Yeniköy kırsal mahallesinde; can dostların doğal yaşamlarına uygun, hayvan refahı kuralları gözetilerek oluşturulacak modern tesis, sokakta yaşayan sahipsiz köpek can dostlara yuva olacak.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

75 bin metrekare alana kurulacak tesis için çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan tesisin; ilk etabı yapıldığında 2 bin, tümü tamamlandığında ise 6 bin can dosta hizmet vermesi planlanıyor. Modern koşullarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün alanında uzman personelinin hizmet vereceği “Doğal Yaşam Alanı”nda; ameliyathane bölümü, muayene odaları, post operatif bakım ünitesi, yavrulu anne üniteleri ve karantina odaları bulunacak.

“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ”

Sokak hayvanlarının yaşam haklarına her zaman büyük bir özen göstererek bu alanda birçok hizmeti hayata geçiren Başkan Ahmet Akın “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Can dostlarımız, dilsiz birer melek. Onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını idame edebilmeleri için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Göreve geldiğimde ilk yaptığım işlerden bir tanesi de can dostlarımız için bir sahiplendirme kampanyası başlatmak oldu.  https://candostlar.balikesir. bel.tr/ adında bir site kurduk, sitemiz halen aktif. Can dostlarımıza yuva olmak isteyen vatandaşlarımız buradan yararlanabilir. Can dostlarımız için ‘Doğal Yaşam Alanı’ çalışmalarımıza başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. En kısa sürede yapımı tamamlanacak olan tesisimizde can dostlarımız için gerekli tüm imkânlar oluşturulacak.” diye konuştu.

