Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan ''Dünya Emekçi Kadınlar Günü'' mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel, kadının emeğini kazanca dönüştürmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda üç gün sürecek "Kadın Emeği Stantları"nın açılış programına katıldı. Kadın kooperatifleri ve üreten kadınların talebi üzerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilen çalışmayla üreten kadınlar emeklerini kazanca dönüştürüyor. Balıkesir Kent Konseyi’nin destekleriyle oluşturulan stantlarda yöresel ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Programa; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hürmüz Avcı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Tüm kadınlar emekçidir"

Kadınların emeklerinin bereketini arttırmak için kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: "Kadınların emeklerini berekete çevirmek için haftanın yedi günü açık olacak şekilde satış yapabilecekleri kapalı alanları şehrimize kazandıracağız. Kadınların el emeği ürünlerini satabileceği ve evinin bereketini arttırabileceği imkanları oluşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün, sadece çiçekler ve güzel sözlerle geçiştirilecek bir gün değil. Bugün, pembe kurdeleler ve karanfiller arasında kaybolan bir gün değil. Bugün, hayatın her alanında azimle, emekle, zekayla varlık gösteren emekçi kadınların günü. Emekçi derken bordrolu bir işi olmayan kadınları ayırdığım düşünülmesin. Ev emeği, görünmeyen emektir ve nice bordrolu işten daha ağırdır. Bu yönüyle tüm kadınlar emekçidir" diye konuştu.

"Kadınlar, toplumun temel taşlarıdır"

Başkan Akın, 8 Mart’ın kadınların her zorluğa rağmen dimdik ayakta duruşunu takdir etme günü olduğunu belirten Akın, "Kadınların güçlü yanlarından söz ederken onlara hep erkeksi bazı sıfatlar yüklenir. Buna karşı çıkmalıyız. Biz erkekler, kadınların sadece "güçlü" olmasından değil, aynı zamanda duygusal zenginliklerinden, hassasiyetlerinden, hayata kattıkları benzersiz bakış açılarından da ilham almalıyız. Kadınları, belli rollere sıkıştırmak isteyenler var. Bizim itirazımız bunadır. Sizler sadece anneler, eşler, kız kardeşler değil, aynı zamanda liderler, öncüler ve toplumun temel taşlarısınız. Her biriniz, hayatın her alanında eşsiz bir değersiniz. Bu değeri hatırlatmak sadece bugün için değil. Bu değeri hatırlatmak annelerin evlatlarının da görevi. "Balıkesir Benim ailem" diyen Bütün Balıkesir’i ailesi olarak kabul eden Belediye Başkanınız Ahmet Akın’ında görevidir" şeklinde konuştu.

"Birlikte yürürsek güçlüyüz"

"Her güçlü erkeğin ardında bir kadın vardır" klişesine itiraz ettiğini ifade eden Akın, "Ben bu klişeye itiraz ediyorum. Neden kadınlar, güçlü erkeklerin ardında olmak zorunda. Pekala yan yana da durabilir, birbirlerinden güç alabilir, birbirlerine güç verebilirler. Hayatı da kariyeri de zorlukları da birlikte aşabilirler. Değerli eşim, Arbil’im ile benim mesafem budur. Yan yana olduğumuz, birlikte yürüdüğümüz sürece güçlüyüz ve bir o kadar mutluyuz" dedi.



Siyasetçilerin kadınların mücadelesini daha iyi anlamalı ve onlara daha fazla destek olması gerektiğine vurgu yapan Akın, "Sesinizi daha gür duyurmanız, taleplerinizi daha net ifade etmeniz için yanınızda durmalıyız. Artık, sadece "eşitlik" konuşmakla kalmayıp, "adaleti" sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Sadece "haklarınız" için değil, "daha iyi bir dünya" için omuz omuza vermeliyiz. Çünkü eşitlik, sadece kanunlarda yazan bir ifade değil. Eşitlik, hayatın her anında yaşanan bir gerçeklik olmalı. İş hayatında hak ettiğiniz konumlara gelirken, evde sorumluluklar adilce paylaşılırken, sokakta güvende yürürken, siyasette temsil edilirken hissedilmeli" ifadelerini kullandı.

"Şiddete sıfır tolerans"

Günümüzde kadınların hala şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Akın, "Ve ne yazık ki, bugün hâlâ kadına yönelik şiddet gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu utanç verici tabloyu değiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğu. Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadele eden Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Sadece yasalarla değil, eğitimle, bilinçlendirme çalışmalarıyla, toplumsal farkındalıkla bu sorunun kökünü kurutmalıyız. Öncelikle bunun münferit bir sorun olmadığını kabul etmeliyiz. Bu bir zihniyet sorunudur. Bizim bu zihniyetle mücadele etmemiz şart. Şiddet gören kadınların yanında olmak, onlara destek vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek de en önemli görevlerimizden biri" şeklinde konuştu.

"Boş sloganlar değil umut veren projeler"

"Benim sizlere vaadim, boş sloganlar değil, somut veren projeler olmalı" diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sizlerin hayatını kolaylaştıracak, güçlenmenizi sağlayacak, sesinizi daha geniş kitlelere duyuracak çalışmalar yapmak bizim işimiz. Çocuklarınız için güvenli kreşler oluşturmak, kadın girişimcileri desteklemek, kadına yönelik şiddetle kararlı bir şekilde mücadele etmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, siyasette kadın temsilini artırmak, işte benim önceliklerim bunlar. İstihdam Ofisimiz ile kadınları, istihdama katmaya çalışıyoruz. Şu an da kentin 7 farklı noktasında kreş çalışmaları sürüyor. Emekli kafemizi açtık. Kadın çiftçilerimize zirai danışmanlık ve sağlık taraması yapıyoruz. Kadın kooperatiflerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. ONKADIN orkestramızı kuruyoruz. Kadınlar için "Durak Yok" uygulamasını hayata geçirdik. Kadın ustalık kurslarını hayata geçiriyoruz. Daha çok projemiz var. Unutmayın, siz kadınlar bir araya geldiğinizde dünyayı değiştirecek güce sahipsiniz"

Atatürk’ün sözünü hatırlattı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü "Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" sözünü hatırlatan Akın, " Buradaki "ortak" ifadesine dikkat kesilelim. Önünde, ardında ya da bir parçası yapalım demiyor. Ortak diyor. Cumhuriyet devrimi ve onun kazanımları da işte tam bununla ilgilidir. Vizyonumuz budur. Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. Ancak asıl bayramımız, eşit ve adil bir dünyada yaşadığımız, kadına yönelik erkek şiddetinden söz etmediğimiz gün olacak. O güne kadar mücadelemiz devam edecek. Ve ben, bu mücadelede her zaman yanınızda olmaya söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.