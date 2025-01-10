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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan ''Gazeteciler Günü'' mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan ''Gazeteciler Günü'' mesajı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasinin en önemli şartının özgür bir basın ortamı olduğunu belirterek kamuoyunu doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla aydınlatan tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında gazeteciliğin önemine vurgu yapan Akın, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına gazetecilik mesleğinin kritik rol oynadığını belirti. Demokrasinin en önemli şartının özgür bir basın ortamı olduğuna vurgu yapan Akın, “Özgür bir basın da demokrasiyi pekiştiren ve geliştiren bir araçtır. Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 158’inci sıradayız. Bu sıralama demokrasimiz için vahim bir gösterge. Artık demokrasiyi süslü kelimeler ve konuşmalardan ibaret görmeyip Türkiye’de demokrasinin tesisi için gereken ne varsa acilen yapılmalı” dedi.

Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor

Ulusal ve yerel fark etmeksizin iktidarlara büyük bir sorumlulukların düştüğünü belirten Akın, “Yöneticiler olarak gazetecilerin mesleklerini icra edebilmeleri adına demokratik şartları sağlamak, yapılan her türlü eleştiriye açık olmak ve gazetecilerle iletişim kanallarını sürekli açık tutmak önceliklerimiz arasında olmalı. Ancak bu şekilde eğitimde, ekonomide, sağlıkta ve her alanda güçlü bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Biz demokrasi anlayışımızı yerelde güçlendirmek adına Balıkesir’imizdeki tüm basın emekçilerinin eleştirilerini büyük bir samimiyetle özümsüyoruz. Kentimizde Cumhuriyet öncesinde başlayan ve Kurtuluş Savaşı da dâhil bugünlere dek süren kesintisiz ve güçlü bir basın geleneği olması bizi son derece memnun ediyor. Demokrasimize değer katan hem ulusal hem de yerel basın mensuplarımızın emeklerine saygımız sonsuz. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Görevlerini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle yad eden Akın, görevini sürdüren tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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