Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan gençliği sevindiren etkinlikler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi haftanın yedi günü binlerce öğrenciyi ağırlıyor. “Gençler bu ülkenin geleceği” diyen ve yapılan her çalışmada gençleri önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Dijital Gençlik Merkezi, gençlerin keyifle zaman geçireceği espor turnuvalarının da merkezi olarak öne çıkıyor.

Gençlerin sosyalleşip, kendini geliştirebileceği bir alan yaratma hedefiyle Dijital Gençlik Merkezi’nin teknolojik altyapısını güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, espor turnuvaları ve aktivitelerle gençlerin gönlünü kazandı. Çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşamını hareketlendiren Başkan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi’nde geleceğin yazılımcı ve girişimcilerini yetiştirmek için olanakları artırıyor. Eğitimlerden turnuvalara kadar pek konuda kendilerini yetiştirme şansı bulduklarını söyleyen gençler, Başkan Akın’a kendilerine sunduğu olanaklardan dolayı teşekkür ettiler.

20 BİNDEN FAZLA ÜYEYE DOLU DOLU EĞİTİM PROGRAMI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi haftanın yedi günü 10.00-22.00 saatleri arasında gençlere hizmet veriyor. Yaklaşık 20 bin üyesi olan Dijital Gençlik Merkezi; Espor, Robotik Kodlama ve Siber Güvenlik 101 eğitimleri ile gençleri teknolojiyle tanıştırıyor. Geleceğin yazılımcıları ve girişimcilerini yetiştiren Dijital Gençlik Merkezi’nde FPS ve MOBA oyun türlerinde müfredat türlerinde eğitime katılan gençlere psikologlar, sosyologlar, fizyoterapistler ve koçlar dâhilinde eğitimler gerçekleştiriliyor. 4. ve 12. sınıflar arasındaki öğrencilere yönelik kodlama eğitimlerinde gençlerin problem çözme ve takım çalışması becerileri geliştiriliyor. Siber Güvenlik 101 eğitimleri sayesinde ise gençlerin teknolojiyi daha bilinçli kullanmaları, dijital güvenlik farkındalığı kazanmaları hedefleniyor. Espor arenası, stüdyosu, panel alanı, serbest oyun alanı ve metaverse alanıyla geniş bir donanıma sahip olan Dijital Gençlik Merkezi, gençleri kodlama ve algoritma mantığını kavrama gibi konularda yetkin eğitimlerle geleceğe hazırlıyor.

“TURNUVALAR SAYESİNDE ÇOK EĞLENİYORUZ”

Espor turnuvalarına katılan gençlerden Mert Vohen, “Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Ben ilk defa geliyorum. Her zaman böyle organizasyonlar yapılmasını tercih ederim. Turnuvalar sayesinde çok eğleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” Sözleriyle Dijital Gençlik Merkezi’ndeki etkinlikleri çok beğendiğini dile getirdi.

Dijital Gençlik Merkezi’nin yenilenen yüzüyle gençlerin ilgi odağı olduğunu söyleyen gençlerden Emir Yusuf Bekar, “Dijital Gençlik Merkezi’nin akademisindeyiz. Arkadaşlarımızla kurduğumuz takımın antrenmanlarını yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye’nin başka yerinde böyle bir merkez yok. Ahmet Başkan’ımızın bize sunduğu olanaklardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

GENÇLERDEN BAŞKAN AKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Başkan Akın’ın gençlere yönelik hizmetlerini büyük bir beğeniyle takip ettiğini söyleyen Ekrem Efe Gündüz, “Buranın akademi bölümündeyim. Kolaylıkla eğitimlerden faydalanabiliyoruz. Başka yerlerde belirli bir konuda kendini göstermeden, kendini ispatlamadan böyle bir eğitim alman zor. Alanında uzman eğitmenlerimiz bizlerle çok ilgileniyorlar. Çalışmaları gayet başarılı buluyorum.” dedi.

Zekai Kıyak, “Bilgisayarların performansı olsun sosyal donanımlar olsun gayet güzel. Dijital Gençlik Merkezi ücretsiz bir şekilde eğlenmeye açık. Sosyal medya hesaplarından da takip ediyoruz. Burayı bize sağladıkları için teşekkür ederim. Yeniliklerle bizi buluşturan ve turnuvaların, eğitimlerin kalitesini artıran Ahmet Başkan’ımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.