Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e Gazze tebriği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İspanya’nın Barcelona kentinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 6. Kültür Zirvesi kapsamında düzenlenen "Belediye Başkanları Zirvesi"ne katıldı. Geniş coğrafyası, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve köklü tarihiyle kültür ve turizmin parlayan yıldızı Balıkesir’i uluslararası platformlarda başarıyla tanıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sürdürülebilir kültürel yaşamın önemine ve kültürel hakların güvence alıntına alınması gerektiğine dikkat çekti. Çevresel, ekonomik ve sosyal boyutların yanında kültür olgusunun da önemli olduğunu, kültür olmadan sürdürülebilirliğin eksik kalacağını belirten Akın, “Biz, Balıkesir olarak kültürel hakları günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi ve şehrimizi kültürel açıdan daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımayı görev bildik.” dedi.

AKIN’DAN SÁNCHEZ’E TEBRİK

Zirvede yaptığı konuşmasına İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i, küresel barış için öncü bir inisiyatif alarak Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun yanında olduğu için tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazze’de yaşanan soykırım ve küresel sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşım gösteren tüm UCLG liderlerine teşekkür etti. “Kültür” başlığı altında dünya çapında sayısız yerel yönetim ve STK temsilcisinin aynı çatı altında buluşmasının oldukça önemli bir sorumluluk ve fırsat oluşturduğunu ifade eden Akın, zirvede hem Balıkesir’i, hem de MEWA Bölgesi’nin kültür ve turizm alanında önde gelen belediyelerini temsil etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

“KÜLTÜREL HAKLAR, GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Yerel ve bölgesel yönetimlerin 21. yüzyılın başında, insanlığın ortak geleceğini derinden etkileyecek büyük sınavlarla karşı karşıya olduğunu belirten Akın, “İklim krizi, silahlı çatışmalar, eşitsizlikler, toplumsal kutuplaşmalar, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler şehirlerimizi ve topluluklarımızı doğrudan etkilemektedir. Tüm bu tehdit ve belirsizlikler karşısında kültür, ümit verici bir çözüm olanağı olarak öne çıkmaktadır. Fakat küresel gündemler kapsamında kültürel haklar güvence altına alınmadığı sürece, kültür asla bir anahtar çözüm olamayacaktır. Kültürel haklar, sadece kültürel ögelere erişimden ibaret değildir. Bu haklar aynı zamanda kimliklerimizi özgürce yaşayabilme, farklı dillerde konuşabilme, inançlarımızı ifade edebilme ve kültürlerarası diyalog kurabilme haklarını da kapsamaktadır.” diye konuştu.

“KÜLTÜR, KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMLERİNDE YER ALMALI”

İnsanların kültürel yaşama kısıtlamasız katılımı ve ayrımcılığa uğramadan kendi kültürlerini ifade edebilmelerinin onurlu ve adil bir yaşamın olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Akın, “Bölgemiz de dahil ne yazık ki birçok toplumda bu konuda mesafe kat edilmesi gerekmektedir. Çünkü inanıyoruz ki kültürel hakların güvence altına alınması, MEWA Bölgesi’nde ve dünya çapında demokrasi, adalet ve sürdürülebilir kalkınma noktasında süregelen kronik problemlere deva olacaktır. Daha önce UCLG Kültür Komitesi ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi tarafından çokça ifade edildiği üzere kültürün, küresel sürdürülebilir kalkınma gündemlerinde yer alması gerekmektedir. Bu noktada benimsenen SKA prensibi ‘Kimseyi geride bırakma!’ ifadesi adeta kültürel hakların önemini pekiştiren ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik eden bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Çünkü sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel boyutta değil, kültürel boyutta da var olduğu su götürmez bir gerçektir. Tıpkı dillerimizi, geleneklerimizi, hafızalarımızı, sonuç olarak kültürel çeşitliliğimizi kaybettiğimiz zaman sadece geçmişimizi değil; geleceğimizi de kaybedeceğimiz gibi...” şeklinde konuştu.

“BALIKESİR OLARAK KÜLTÜREL HAKLARI ORTAK YAŞAMININ TEMEL UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ”

UCLG’nin bu alanda üstlendiği öncü role, hem UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi olarak, hem de Balıkesir olarak desteklerinin sürdüğünü aktaran Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Balıkesir olarak biz, kültürel hakları yalnızca evrensel belgelerde yer alan bir ilke olarak değil; kentimizin ortak yaşamının temel unsuru olarak görüyoruz. Bu anlayışla hem somut mirasımızı yani tarihi yapılarımızı, camilerimizi ve sokaklarımızı koruyor; restore ediyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz hem de somut olmayan mirasımızı yani müziğimizi, halk oyunlarımızı, el sanatlarımızı, göçmen topluluklarımızın kültürel değerlerini ve çok kültürlü kimliğimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımızın doğanın içinde kitap okumasından gençlerimizin orkestralarla sahne almasına, kadınlarımızın el emeğini sergilemesinden bilimsel atölyelere kadar uzanan geniş bir yelpazede kültürel katılımı teşvik ediyoruz. Üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Kent Konseyimizle birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllerle de takdir görüyor. Biz, Balıkesir olarak kültürel hakları günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi ve şehrimizi kültürel açıdan daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımayı görev biliyoruz.”

“KÜLTÜR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMELİ OLMALI”

“Yerel yönetimlerin ve birliklerin çabaları yeterli olmayacaktır” diyen Akın, “Ulusal hükümetlerin, uluslararası örgütlerin, özellikle de Birleşmiş Milletler sisteminin güçlü desteğine ve net taahhütlerine ihtiyacımız söz konusu. Bizler, dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanları ve yerel liderler olarak bugün ulusal hükümetlere ve küresel politika yapıcılara sesleniyoruz: Kültür, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan bir unsur olarak benimsenmelidir. Çevresel, ekonomik ve sosyal boyutların yanında kültür olmadan sürdürülebilirlik eksik kalacaktır. Bu doğrultuda kültürel hakların güvence altına alınması da eşit derecede önem arz etmektedir. Mondiacult 2025 aracılığıyla sahip olduğumuz bu önemli fırsat kapsamında sizlerden üç talebimiz bulunmaktadır: İlk olarak ulusal kültürel politikaların özellikle kültürel haklar konusunda Mondiacult 2022 taahhütlerini baz alması, ikinci olarak 2030 sonrası kalkınma gündeminde kültürün bağımsız bir hedef olarak yer alması ve son olarak Filistin başta olmak üzere dünya çapında süregelen kültürel ve etnik soykırımlara yönelik caydırıcı önlemlerin benimsenmesidir. Unutmayalım: Kültür her zaman cevaptır. Kültürel haklar, bu cevabın en güçlü sesidir.” ifadelerini kullandı.