Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Kurban Bayramı mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, “Balıkesir’imizde bu bayramda da dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimizden hiç şüphem yok” diyen Başkan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti

Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Başkan Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Hemşehrilerim, Sevgili Balıkesir Ailem; bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Her şeyden önce, Kurban Bayramımızın tüm Balıkesir Aileme ve İslam âlemine huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Balıkesir’imizde bu bayramda da dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimizden hiç şüphem yok. Ben de diliyorum ki bayramda sevdiklerimize giden yollar huzur dolu olsun, çocuklarımızın neşesi Balıkesir’imizin sokaklarını doldursun, bayramımızın bereketi sofralarımızı kuşatsın ve kapısı çalınmamış tek bir evimiz dahi kalmasın. Bayramımızı doyasıya yaşamak, evlerimizden ve Balıkesir’imizden huzuru eksik etmemek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir bayram geçirmesi için ibadethanelerimizde, mezarlıklarımızda, Hayvan Pazarımızda ve Balıkesir’imizin dört bir yanında temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız bayramda da düzenli olarak devam edecek. BASKİ ile itfaiye ve zabıta ekiplerimiz, bayram boyunca tüm olası acil durumlara karşı sahada hazır bulunacaklar. Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz 7/24 esasıyla hemşehrilerimizin bir telefon uzağında olacak. Diğer yandan bayram süresince BTT otobüslerimizle ücretsiz hizmet vererek hemşehrilerimizi sevdiklerine kavuşturan yollarımızı daha da kısaltacağız. Bayramda can dostlarımızı da ihmal etmedik, Can Dost Mobil Tedavi Aracımız bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek. Nice güzelliklere tanık olduğumuz bir bayram olması ve tüm kurbanlarımızın Allah katında kabul olması dileğiyle; Kurban Bayramımızı yürekten tebrik ediyorum.”