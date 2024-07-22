Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan, Mansur Yavaş'a ziyaret

Bir dizi görüşme için başkent Ankara’ya giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, halkın takdirini kazanarak yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Yavaş da “Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum.” diyerek en kısa zamanda Balıkesir’e gelmek istediğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir dizi görüşme için gittiği başkent Ankara’da, mevkidaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başarılı bir dönem geçirmesinin ardından halkın takdiriyle yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Mansur Yavaş’ı tebrik eden Başkan Ahmet Akın, görevinde daha nice başarılara imza atarak Türkiye’nin Başkenti Ankara’yı, layık olduğu konuma getireceğine inancının tam olduğunu vurguladı ve misafirperverliği için teşekkür etti. Hoş sohbet havasında geçen ziyarette iki başkan karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ahmet Akın’a nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Mansur Yavaş “Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum.” diyerek en kısa zamanda Balıkesir’e gelmek istediğini söyledi.