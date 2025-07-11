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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Manyas’a çevreci yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan Manyas’a çevreci yatırım
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çevre dostu yönetim anlayışı doğrultusunda Güney Marmara’da katı atık aktarma istasyonu olmayan ilçe kalmıyor. Bu hedef doğrultusunda yapımı süren Manyas Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda da inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan Gönen Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun ardından, şimdi de Manyas’taki istasyon tamamlanma aşamasına geldi. Günlük yaklaşık 30 ton evsel atığın toplandığı Manyas’ta, yeni aktarma istasyonu sayesinde çöpler doğrudan Balıkesir’deki düzenli depolama alanına taşınabilecek. Daha önce Gönen üzerinden aktarılan bu atıklar artık ek bir nakliye sürecine gerek kalmadan doğrudan bertaraf edilecek.

HEM ZAMANDAN HEM DE BÜTÇEDEN TASARRUF EDİLECEK

Yeni sistemle birlikte hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlanacak. Ara transfer noktası ortadan kalktığı için yakıt tüketimi ve iş gücü azalacak, çevresel etkiler de minimuma indirilecek. Ayrıca bölgedeki atık yönetimi süreçlerinin daha verimli işlemesiyle hem ilçe halkı hem de belediye kaynakları önemli ölçüde rahatlayacak. Manyas Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun da kısa süre içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesiyle birlikte sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlanacak.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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