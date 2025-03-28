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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Gelecek günlerin güzelliklerle dolu olmasını dileyen Akın, birlik ve beraberlik içinde sevgi dolu bir bayram olması temennisinde bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Sevgili Balıkesir Ailem; mübarek bir ayın ardından, Ramazan Bayramı’na milletimiz ve Balıkesirliler ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ülkemiz ve Balıkesir’imiz için hayırlara ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene de bayramımızın huzur içerisinde geçirilmesi için gereken tüm tedbirleri aldık. Zabıta ekiplerimiz kent genelinde yoğun gıda denetimlerinde bulunurken kentimizin dört bir yanını köşe bucak temizledik. Bayramda hemşehrilerimiz sevdiklerine rahat ve kolay bir şekilde kavuşsun diye BTT otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmet verecektir. Yakın Çözüm Merkezi, bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, BASKİ ve İtfaiye ekipleri işbaşında olacaktır. Nice bekleyenler ve beklenenler için, elleri öpülesi büyüklerimiz ve dünyamızı aydınlatan çocuklarımız için, dostluk ve kardeşlik için nicelerine erişmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı’nızı tekrar tebrik ediyorum. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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