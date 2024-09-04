Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan UCLG-MEWA ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, UCLG’nin İstanbul’daki MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Akın, UCLG’nin İstanbul’daki MEWA Genel Sekreterliği’ni ziyaret ederek ekiple birlikte hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. 140 ülkede 240 bin kenti temsil eden en kapsamlı yerel yönetim ağı olan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve ekibiyle bir araya gelen Başkan Ahmet Akın, programın devamında UCLG Dünya Aracı Şehirler Forumu’na çevrim içi olarak katıldı.

POTANSİYEL ÇALIŞMA FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, UCLG-MEWA Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve ekibiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalar konusunda verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in (UCLG) kuruluş amacı, çalışma sistemi ve tarihçesi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. UCLG-MEWA’nın uluslararası alanda yerel yönetimlerle gerçekleştirdiği çalışmalar ve ortak projelerle ilgili görüşmelerin yapıldığı toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile UCLG-MEWA arasında potansiyel çalışma fırsatları değerlendirildi.

“KENTLEŞMENİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRECEĞİZ”

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman’ın moderasyonunda gerçekleşen UCLG Dünya Aracı Şehirler Forumu’na çevrim içi olarak katılan Başkan Akın “Kentleşmenin çevresel etkilerini en aza indirmeye kararlıyız. Aracı şehirlerin düzensiz kentsel genişlemeye karşı sürdürülebilir bir alternatif sunduğuna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, uluslararası ölçekte yerel yönetimlerle daha yakın çalışmalar yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.