Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’dan üreticilere yüzde 100 hibeli incir fidanı desteği

“Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak” ilkesiyle kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havranlı üreticilere yüzde 100 hibeli incir fidanı desteği sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarımda Balıkesir Modeli’ni geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “20 ilçede 20 ürün” projesi kapsamında Havran’da düzenlenen “İncir Fidanı Dağıtım Törenine” katıldı. Havran Tekke Mahallesi Millet Parkı’nda düzenlenen törene Akın’ın yanı sıra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir gibi bereketli topraklarda fakir çiftçileri olmayacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçeye eşit hizmet götürdüklerini belirtirken, “Biz, Kuvayımilliyeciyiz. Milli birliğe ve beraberliğe inanan vatanseverleriz. Memleketimizi seviyoruz, memleketimize aşığız. Onun için de hiçbir bahane üretmeden, gece gündüz demeden, ayrım yapmadan çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Bu topraklar zengin topraklar. “Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak’ diye bir sözüm var. Bunun için çalışıyoruz. Köylerimizin de boş kalmaması için, gençlerimizin kırsalı bırakıp gitmemesi için çok büyük bir çabamız var. İncir fidanı dağıtımımızla her ilçemizde güçlü olan ürünü büyütmek ve bu konuda kırsal kalkınmayı daha da büyütmek için mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

ÜRETİCİYE YÜZDE 100 HİBELİ İNCİR FİDANI DESTEĞİ

Havran’ın yalnızca Balıkesir’in değil, Türkiye’nin de önemli noktalarından bir tanesi olduğunu dile getiren Akın, “Havran Siyah İnciri, kalitesi ve aromasıyla ülkemizde çok özel bir yere sahip. Bunun yanı sıra Sarı Dizilik ve Kara Dizilik gibi yerel incir çeşitleriyle de ön plana çıkmış bir ilçemizdir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu kırsal kalkınmayı destekleme programımızda incir fidanlarımızı yüzde 100 hibe ile teslim ediyoruz. Havran İnciri, bu toprakların üretim kültürünün en kıymetli miraslarından biridir. Biz de emanete sahip çıkan evlatlar olarak, hep beraber burada elimizi taşın altına koyduk. Birlik ve beraberlik içerisinde bu adımı attık. Bunu üreteceğiz ama bu ürüne satın alma garantisi de veriyoruz. Çiftçimizi de yalnız bırakmıyoruz. İstiyoruz ki üreticimiz alın terinin karşılığını alsın, sofrasındaki ekmek büyüsün. Bizler çiftçimizin bereketini artırmak için bir aradayız.” şeklinde konuştu.

“ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR ÇİFTÇİLERİ OLMAYACAK”

“Üretemeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarımda üreticinin gelir artışını yükseltmek hem çiftçimizin hevesini artırıyor hem de gelecek nesilleri özendiriyor. Üretim gücünü kaybeden toplumlar geleceğe güçlü yürüyemezler. Biz, çiftçimizin emeğini karşılıksız bırakmayacağımıza ant içtik. Onun için hep birlikte çalışıyoruz. İthal ürünlerdense kendi ürünlerimizi, yerel ürünlerimizi farklı bir noktaya taşıyoruz. Bu ürünlerimizi diğer ilçelerimizden de alıyoruz, bunları katma değeri yüksek hale getiriyoruz. Tarım sektörünün geleceğini kendine dert edinen herkesle birlikte ortak hareket ediyoruz. Bizler 20 belediye başkanımızla birlikte, Büyükşehir Belediyemizle beraber bu memlekette, bu zengin toprakların fakir çiftçileri olmasına asla izin vermeyeceğiz hemşehrilerim.”

ERSOY: “EL ELE GÜZEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Havran’da verimli projeleri hayata geçirdiği için Başkan Akın’a teşekkür eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Havranlı olmaktan ve Havran’da yaşamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Havranlılarla her zaman iç içe ve onlara hizmet noktasında ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımızla birlikte hizmet etmekten çok büyük bahtiyar olduğumu her daim söylüyorum. Havran, tarihi ve kültürünün yanı sıra tarımsal potansiyeliyle de Balıkesir’i doyuran ilçelerden biridir. Tarımsal üretimiyle bereketli toprakların olduğu bir ilçedir. Önümüzdeki günlerde daha güzel projelerle el ele vererek ilçemizin tarımsal potansiyelinin artması için çiftçilerimize desteklerimizi sağlayacağız.” dedi.