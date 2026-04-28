  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’ın yönetim anlayışı muhtarlarla güçlü bir bağ kuruyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ın yönetim anlayışı muhtarlarla güçlü bir bağ kuruyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’ın yönetim anlayışı muhtarlarla güçlü bir bağ kuruyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara genelinde aralıksız sürdürdüğü istişare toplantıları kapsamında Erdekli muhtarlarla bir araya geldi. Düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmalarla mahallelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek çözüm süreçleri hızlandırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara genelinde muhtarlarla gerçekleştirdiği istişare toplantılarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Erdekli muhtarlar, Güney Marmara Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda ağırlandı. Düzenli olarak yapılan bu buluşmalar sayesinde mahallelerin ihtiyaçları daha hızlı tespit edilerek çözüm süreçleri de hız kazanıyor. Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, 2. Bölge İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Sedat Uslu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun ve BASKİ 3. Bölge Daire Başkanı Selçuk Koç katıldı.

ORTAK AKILLA GÜÇLÜ GELECEK

Toplantıda konuşan Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, bölgenin kalkınmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Karakoyun, “Bölgemizi hep birlikte kalkındıralım. Birlikte hareket ettiğimizde başarı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişimi çok kıymetli buluyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın da sıkça ifade ettiği gibi muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdır,” sözleriyle istişare kültürünün önemini vurguladı.

MUHTARLARA YAKIN YÖNETİM ANLAYIŞI

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara yaklaşımının örnek teşkil ettiğini belirtti. Uzun, “Türkiye’de muhtarlarla bu denli yakın çalışan, onların taleplerini bu kadar hızlı değerlendiren başka bir büyükşehir belediyesi bulmak zor. Sizlere Sayın Ahmet Akın Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Özellikle altını çizmek isterim ki başkanımızın en büyük hedeflerinden biri, yolu yapılmamış hiçbir köy bırakmamaktır,” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise taleplerini doğrudan iletebilmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Muhtarlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kendileriyle kurduğu güçlü diyalog ve çözüm odaklı yaklaşım anlayışı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

 

