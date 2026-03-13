Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı gençlerle Balıkesir’in yarınını konuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, SÖZ10’da programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin fikirlerini, önerilerini ve beklentilerini doğrudan paylaştığı programda Başkan Akın, “Gençlerimizin istekleri benim yol haritam. Şehrimizi genç kardeşlerimin de önerileri ve istekleriyle geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin hayali benim hedefim” diyerek gençlerin daha mutlu, güvenli ve refah bir kentte yaşamaları için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kent Konseyi Fuaye Alanında gerçekleşen SÖZ10’da programında gençleri dinledi. Şehrin geleceğine dair gençlerin fikir ve önerilerini alan Başkan Akın, katılımcıların sorularını da samimiyetle cevapladı. Kendisine dair merak edilenlere içtenlikle cevap veren Akın öğrencilerden gelen her talebin çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Bandırma Vapurundakilerin inanç ve kararlılığıyla Balıkesir’i geleceğe taşımak için çalıştığını söyleyen Akın, öğrencilerin ulaşımdan sosyal alanlara, altyapıdan spora kadar her konuda taleplerinin birer birer gerçekleşmesi için kararlılıkla adımlar attıklarını dile getirdi. “Siyasette gençler oldukça ülkemizin geleceği de daha parlak olacaktır.” diyen Başkan Akın, gençlerin hayatın her alanında etkin olmasının önemine değindi.

“HEMŞEHRİLERİMİN HİZMETİNDE, EMRİNDEYİZ”

“Balıkesir Benim Ailem” sözü kendisiyle özdeşleşen Başkan Akın, bu sözün hikâyesinden de şu sözlerle bahsetti, “Balıkesir Benim Ailem. Bu da yeni bir söylem değil. 15 yıldır bunu söylüyorum. Annemi, babamı erken yaşta kaybettim. Ama Balıkesir bana sahip çıktı. Annelik yaptı, babalık yaptı, abilik, kardeşlik yaptı. Balıkesir hakikaten Allah şahit benim ailemdir. Bunu yürekten söylüyorum. O yüzden de Balıkesir’de diğer illerden bu yönüyle ayrılır. Balıkesir’imizde hiçbir ayrışma yoktur. Meclisimizde de yönetim anlayışımızda da böyle bir ayrım yoktur. Balıkesir’de yaşayan herkesin, bütün hemşehrilerimin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Onun için bizim kitabımızda particilik yok, ayrımcılık, ötekileştirme yok. Sadece Balıkesir var. Balıkesir’in güzelliği, büyümesi, gelişmesi, dönüşmesi… Bunlar var. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah da muvaffak olacağız. Ama en çok ihtiyacımız gençler. Gençlerimizin hedefleri bizim hayallerimiz.”

“BİZ GENÇLERİMİZLE YAN YANA, OMUZ OMUZAYIZ”

Gençlerin Balıkesir’den başka şehirlere göç etmemesi ve memleketlerinde kalması için şehri daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Akın, “Sizler bu memlekette yaşamak için, buradan gitmek değil de burada kalmak için çaba içinde olduğunuz gün işte benim en mutlu günüm olacak. Onun için çabalıyoruz. Bunun için de inanılmaz bir çalışma içindeyiz. Burada size ihtiyacımız var. Görüşlerinize, fikirlerinize ve projelerinize ihtiyacımız var. Hani hep derler ya ‘Arkanızdayız’ diye. Biz yan yanayız, omuz omuzayız. Hep beraber Balıkesir’imize bir değer daha katarsak o da sizlerin sayesinde olacak.” dedi.

“BALIKESİR SANA YAKIN…”

Gençlerin de teknolojiye merakına değinen Moderatör Kubilay Penbeklioğlu’nun “Telefonunuzda en çok kullandığınız uygulama nedir?” sorusunu cevaplayan Başkan Akın, “Uzun zamandır en çok bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin uygulamasını yükledim, onu kullanıyorum. İçeriğinde bayağı bir değişiklik yaptık. ‘Balıkesir Sana Yakın’ diye. Sürekli ona bakıyorum şu bir haftadır, nasıl geliştirebiliriz diye? Tüm gençlerimiz de yüklesinler. Bu uygulama sayesinde etkinlikleri, şehrimize dair her şeyi görüp, rahatça ulaşabileceksiniz. Uygulamamızda görüş ve önerilerinizi belirtebileceğiniz bir alan açtık. Orada da isteklerinizi, önerilerinizi yazabileceksiniz. Nöbetçi eczaneye kadar her detayı düşündük.” sözleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması hakkında bilgi verdi.

“GENÇLERİMİZİN GİDECEĞİ SOSYAL ALANLARI ARTIRIYORUZ”

Balıkesir’de gençlerin akşam saatlerinde vakit geçirebilecekler ve sosyalleşebilecekleri modern alanların artırılması talebi üzerine projelerinden bahseden Akın, “Kesinlikle bu konuda sizleri mutlu edecek bir çalışma içerisindeyiz. Gar’ın karşısındaki binadan tutun özellikle merkezimizde ulaşımın da kolay olması açısından bununla ilgili birçok yerde çalışmalar yapıyoruz. Sanat Sokağı’nı hayata geçiriyoruz. Orada kafeler, restoranlar olacak. Zaten bu Balıkesir’de en büyük eksiğimiz. Gençlerimizin gidebileceği sosyal alanları artırıyoruz. Bir de Avlu’yu biraz daha eğlence, spor odaklı bir hale getireceğiz.” ifadelerini kullanırken, gençlere yönelik kültür sanat etkinliklerinin sayısını da taleplere uygun olarak günden güne artırdıklarını dile getirdi.

“EKONOMİK VE MODERN ALANLAR OLUŞTURUYORUZ”

On On’un ürettiği her ürünün çok güzel olduğunu söyleyen ve On On lezzetlerinin yemek sitelerine taşınması önerisinde bulunan gencin talebine cevap veren Akın, “Bu çok güzel. Onunla ilgili de çalışma yapılıyor. Bu güzel fikir için seni tebrik ediyorum.” dedi. Cumhuriyet Meydanı’na çok güzel bir buluşma noktası yapacaklarının müjdesini veren Akın, “Tüm gençlerimizin gidebileceği hem ekonomik hem modern hakikaten güzel bir yer yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“OTOBÜS SAYIMIZI ARTIRDIK, ULAŞIM RAHATLIYOR”

Öğrencilerin ilçelere ulaşım imkânlarının artırılması talebiyle ilgili konuşan Akın, “Balıkesir 20 ilçesiyle Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip coğrafyalarından bir tanesi. Merkezin ayrı, Körfez’in ayrı, Güney Marmara ve kırsal bölgelerimizin ayrı güzellikleri var. Bunları birleştirmek için bir çabamız da var. Onun için otobüs sayımızı da artırıyoruz. Çok sayıda yeni otobüslerimizi alıyoruz.” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Murat Karaca, bu yaz itibarıyla ilçelere ulaşımın kolaylaşması için sefer sayılarını da artırdıklarını dile getirdi.

“ULAŞIMI GENÇLERİMİZ İÇİN DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ”

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda özellikle önem verdikleri konulara değinen Ahmet Akın, “Sosyal alanların artırılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gençlerimizden çok talep var. Ulaşımı da gençlerimiz için daha da iyileştireceğiz. Üniversite kampüsümüzün de tam merkez ile entegre olması lazım. Sağ olsun Rektörümüz de onun için çok destek veriyor.” diyerek gençler için de istihdam alanlarının artırılmasının kent için çok önemli olduğunu ifade etti.